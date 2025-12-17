Ричмонд
Актриса Задорожная ответила на хейт из-за возрастных изменений

Актриса Настя Задорожная призналась, что ее хейтят из-за возрастных изменений

Актриса и певица Анастасия Задорожная призналась, что ее хейтят из-за возрастных изменений. Она решила публично ответить на критику.

Звезда объяснила в личном блоге, что показывает себя в реальной жизни, не накладывая фильтры, и призвала к этому всех женщин. По мнению артистки, нужно перестать слушать токсичных людей и освободиться от комплексов, навязанных обществом.

«Дорогие женщины, я очень уважительно отношусь к соцсетям, но не первый день живу. Я знаю, как правильно и красиво снимать, выбирать ракурс...Но я хочу быть настоящей. Настоящая жизнь она не про ракурсы и фильтры, которые вы накладываете. Я хочу, чтобы вы жили свою прекрасную жизнь за пределами своих аккаунтов, не стесняясь себя. Уважайте себя и уважайте других, и будем вам счастье. Любите себя! В любом виде! Цените себя в любом возрасте. Живите эту ночь, день, утро, вечер как самые лучшие. Чем быстрее мы перестанем слушать токсичных людей, тем быстрее обретем желанную свободу от ненужных комплексов. Всем добра», — высказалась 40-летняя знаменитость.

Ранее вернувшаяся из США актриса Задорожная крестила дочь.