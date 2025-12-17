Марк Богатырев заявил, что не стоит сохранять брак ради детей

«Я считаю, что не нужно сохранять семью только ради детей. Любая идеальная семья может превратиться в неидеальную. Это может произойти всегда. Любые отношения могут испортиться. Любые хорошие семьи стать плохими. Жизнь так устроена, к сожалению. Я просто сам себе часто задаю вопросы: что такое семья, как быть хорошим мужем, отцом...Как это? Я не очень знаю. Пытаюсь этот пример найти: в книгах, среди своих друзей», — высказался он.