Марк Богатырев заявил, что не стоит сохранять брак ради детей

Актер Марк Богатырев заявил в интервью Давиду Виннеру, что не стоит сохранять брак только ради детей. По мнению звезды сериала «Кухня», ни к чему хорошему это не приведет. Артист считает, что любая самая идеальная семья может в любой момент превратиться в плохую.
«Я считаю, что не нужно сохранять семью только ради детей. Любая идеальная семья может превратиться в неидеальную. Это может произойти всегда. Любые отношения могут испортиться. Любые хорошие семьи стать плохими. Жизнь так устроена, к сожалению. Я просто сам себе часто задаю вопросы: что такое семья, как быть хорошим мужем, отцом...Как это? Я не очень знаю. Пытаюсь этот пример найти: в книгах, среди своих друзей», — высказался он.
Недавно стало известно, что Богатырев официально развелся с Татьяной Арнтгольц. По данным СМИ, инициатором стал сам актер, он подал заявление в мировой суд. За день до того, как информация о расставании пары попала в прессу, артист разместил в личном блоге загадочный пост, в котором написал, что «только время расставит все по своим местам», сопроводив его образным текстом о переменах и неизбежном будущем.
Ранее Марк Богатырев впервые после развода вышел в свет с четырехлетним сыном.