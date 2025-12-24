Ричмонд
Новый год близко: фильмы 2025 года, которые помогут прочувствовать атмосферу праздника

Новогодний сезон 2025 года получился особенно богатым на премьеры: стриминговые сервисы делают ставку на праздничные ромкомы, семейные истории и легкие приключенческие фильмы
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Мой тайный Санта
Кадр из фильма «Мой тайный Санта»

Свежие рождественские фильмы продолжают развивать знакомые жанровые формулы, но стараются добавлять в них актуальные темы: финансовые трудности, экоповестку, кризис отношений и давление праздника. При этом создатели не отказываются от главного: уютной атмосферы, огней, снега и веры во второй шанс. Рассказываем о четырех новых новогодних картинах, на которые стоит обратить внимание, если хочется настроиться на праздник.

«Рождественское ограбление»

Кадр из фильма Рождественское ограбление
Кадр из фильма «Рождественское ограбление»

В центре сюжета «Рождественского ограбления» — двое молодых людей, которым катастрофически не везет в жизни. Софи (Оливия Холт) и Ник (Коннор Суинделлс) подрабатывают за почасовую оплату и параллельно занимаются мелкими кражами, чтобы свести концы с концами. У них есть хитроумный план — ограбить знаменитый универмаг в канун Рождества, отомстив жадному владельцу и одновременно решив свои финансовые проблемы.

По мере подготовки к ограблению герои вынуждены работать вместе, и между ними постепенно возникает чувство, которое осложняет криминальный замысел. Режиссер Майкл Фимоньяри делает ставку на формулу «ромком + авантюрное кино»: здесь есть и элементы ограбления, и классическая динамика «от ненависти до любви». Фильм вышел на Netflix 26 ноября 2025 года и уже собрал смешанные, но в целом позитивные отзывы критиков, которые отмечают харизму дуэта и праздничный визуальный стиль.

«Мой тайный Санта»

Кадр из фильма Мой тайный Санта
Кадр из фильма «Мой тайный Санта»

Тейлор — одинокая мама, потерявшая работу незадолго до праздников. Чтобы оплатить дочери уроки по катанию на сноуборде и пережить сложный период, она решается на отчаянный шаг: переодевается в пожилого мужчину и устраивается работать Санта-Клаусом на роскошный горнолыжный курорт. Постепенно временная подмена затягивает, а Тейлор приходится постоянно балансировать между новой ролью и реальной жизнью.

Ситуация усложняется, когда героиня влюбляется в сына владельца курорта, который не догадывается, кто скрывается под бородой и красным костюмом. Фильм «Мой тайный Санта» сочетает элементы классической рождественской маскарадной комедии и современной драмы о матери, выживающей в нестабильной экономической реальности. Режиссер Майкл Рол делает акцент на эмоциональной стороне истории, а Александра Брекенридж и Райан Игголд создали теплый и романтический дуэт. Картина вышла на Netflix 3 декабря 2025 года и уже успела стать одним из успешных праздничных релизов платформы.

«Рождество с бывшим»

Кадр из фильма Рождество с бывшим
Кадр из фильма «Рождество с бывшим»

Сюжет вращается вокруг Кейт и Эверетта, которые решили цивилизованно развестись и провести последнее идеальное семейное Рождество ради детей. План рушится, когда в дом приезжает новая девушка Эверетта, а к Кейт начинает проявлять интерес другой мужчина. На фоне гирлянд и праздничного стресса всплывают старые обиды, несбывшиеся ожидания и не до конца угасшие чувства.

Картина «Рождество с бывшим» делает акцент не только на романтике, но и на теме экологичного образа жизни: героиня Алисии Сильверстоун — экоактивистка, которая пытается совместить свои принципы с реальностью маленького города. Режиссер Стив Карр показывает, как попытка красивого расставания сталкивается с человеческой непредсказуемостью и эмоциональным хаосом праздников.

«Проблемы с шампанским»

Кадр из фильма Проблемы с шампанским
Кадр из фильма «Проблемы с шампанским»

Главная героиня новогоднего ромкома «Проблемы с шампанским» — амбициозная американка, работающая менеджером в крупной компании. Она отправляется во Францию с четкой задачей — к Рождеству закрыть сделку по покупке семейного торгового дома шампанского. Для нее это шанс сделать карьерный рывок и закрепиться в корпорации. Однако знакомство с наследником бренда меняет расстановку сил: деловой конфликт постепенно превращается в роман.

На фоне зимнего Парижа и виноградников Шампани разворачивается классическая рождественская романтическая комедия. Фильм играет с темой корпоративной культуры, давления KPI и разницы ценностей у глобального бизнеса и семейного дела. В главных ролях — Минка Келли и Том Возничка.