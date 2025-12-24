Свежие рождественские фильмы продолжают развивать знакомые жанровые формулы, но стараются добавлять в них актуальные темы: финансовые трудности, экоповестку, кризис отношений и давление праздника. При этом создатели не отказываются от главного: уютной атмосферы, огней, снега и веры во второй шанс. Рассказываем о четырех новых новогодних картинах, на которые стоит обратить внимание, если хочется настроиться на праздник.
«Рождественское ограбление»
В центре сюжета «Рождественского ограбления» — двое молодых людей, которым катастрофически не везет в жизни. Софи (Оливия Холт) и Ник (Коннор Суинделлс) подрабатывают за почасовую оплату и параллельно занимаются мелкими кражами, чтобы свести концы с концами. У них есть хитроумный план — ограбить знаменитый универмаг в канун Рождества, отомстив жадному владельцу и одновременно решив свои финансовые проблемы.
По мере подготовки к ограблению герои вынуждены работать вместе, и между ними постепенно возникает чувство, которое осложняет криминальный замысел. Режиссер Майкл Фимоньяри делает ставку на формулу «ромком + авантюрное кино»: здесь есть и элементы ограбления, и классическая динамика «от ненависти до любви». Фильм вышел на Netflix 26 ноября 2025 года и уже собрал смешанные, но в целом позитивные отзывы критиков, которые отмечают харизму дуэта и праздничный визуальный стиль.
«Мой тайный Санта»
Тейлор — одинокая мама, потерявшая работу незадолго до праздников. Чтобы оплатить дочери уроки по катанию на сноуборде и пережить сложный период, она решается на отчаянный шаг: переодевается в пожилого мужчину и устраивается работать Санта-Клаусом на роскошный горнолыжный курорт. Постепенно временная подмена затягивает, а Тейлор приходится постоянно балансировать между новой ролью и реальной жизнью.
Ситуация усложняется, когда героиня влюбляется в сына владельца курорта, который не догадывается, кто скрывается под бородой и красным костюмом. Фильм «Мой тайный Санта» сочетает элементы классической рождественской маскарадной комедии и современной драмы о матери, выживающей в нестабильной экономической реальности. Режиссер Майкл Рол делает акцент на эмоциональной стороне истории, а Александра Брекенридж и Райан Игголд создали теплый и романтический дуэт. Картина вышла на Netflix 3 декабря 2025 года и уже успела стать одним из успешных праздничных релизов платформы.
«Рождество с бывшим»
Сюжет вращается вокруг Кейт и Эверетта, которые решили цивилизованно развестись и провести последнее идеальное семейное Рождество ради детей. План рушится, когда в дом приезжает новая девушка Эверетта, а к Кейт начинает проявлять интерес другой мужчина. На фоне гирлянд и праздничного стресса всплывают старые обиды, несбывшиеся ожидания и не до конца угасшие чувства.
Картина «Рождество с бывшим» делает акцент не только на романтике, но и на теме экологичного образа жизни: героиня Алисии Сильверстоун — экоактивистка, которая пытается совместить свои принципы с реальностью маленького города. Режиссер Стив Карр показывает, как попытка красивого расставания сталкивается с человеческой непредсказуемостью и эмоциональным хаосом праздников.
«Проблемы с шампанским»
Главная героиня новогоднего ромкома «Проблемы с шампанским» — амбициозная американка, работающая менеджером в крупной компании. Она отправляется во Францию с четкой задачей — к Рождеству закрыть сделку по покупке семейного торгового дома шампанского. Для нее это шанс сделать карьерный рывок и закрепиться в корпорации. Однако знакомство с наследником бренда меняет расстановку сил: деловой конфликт постепенно превращается в роман.
На фоне зимнего Парижа и виноградников Шампани разворачивается классическая рождественская романтическая комедия. Фильм играет с темой корпоративной культуры, давления KPI и разницы ценностей у глобального бизнеса и семейного дела. В главных ролях — Минка Келли и Том Возничка.