Ситуация усложняется, когда героиня влюбляется в сына владельца курорта, который не догадывается, кто скрывается под бородой и красным костюмом. Фильм «Мой тайный Санта» сочетает элементы классической рождественской маскарадной комедии и современной драмы о матери, выживающей в нестабильной экономической реальности. Режиссер Майкл Рол делает акцент на эмоциональной стороне истории, а Александра Брекенридж и Райан Игголд создали теплый и романтический дуэт. Картина вышла на Netflix 3 декабря 2025 года и уже успела стать одним из успешных праздничных релизов платформы.