Как снимали фильм «Фантомас» (1964): история создания легендарного французского кино

Неуловимый Фантомас — опасный преступник, которые долгие годы пытается поймать комиссар полиции Жюв. Рассказываем, как снимали культовый фильм
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Фантомас»

«Фантомас» — французская пародия на романы Пьера Сувестра и Марселя Аллена, а также на популярные шпионские фильмы о Джеймсе Бонде. Неуловимый Фантомас скрывает лицо под темно-зеленой маской и умеет принимать облик других людей, чтобы реализовать свои преступные планы. Поймать его долгие годы пытается комиссар Жюв, который с уверенностью заявляет о своих успехах по телевидению. В одной из ключевых историй Жюв устраивает выставку драгоценностей, куда Фантомас приходит под видом журналиста Фандора. Ранее Фандор опубликовал выдуманное интервью с преступником, и Фантомас, похитив его, начинает совершать преступления под именем юноши. Несмотря на то, что Жюв тщательно готовился к этой встрече, хитрый злодей снова ускользает.

За захватывающим сюжетом скрывается не менее интересная история создания фильма «Фантомас». Об этом и расскажем далее.  

Особенности съемочного процесса

Когда «Фантомаса» показывали по телевизору, улицы замирали — по крайней мере, так рассказывают те, кто жили во времена популярности этой кинокартины. Интересен был и сюжет, и искрометный французский юмор, и то, как это сняли и кто скрывается под маской Фантомаса. Что ж пришло время раскрыть некоторые секреты.

Фантомас — герой бульварных романов

Образ Фантомаса появился во Франции задолго до того, как Андре Юнебель в 1964 году решил перенести его на большой экран. Создатели героя — писатели Пьер Сувестр и Марсель Аллен — трудились с невероятной скоростью: с 1911 по 1913 год они выпустили целых 32 бульварных романа и даже сняли первые пять фильмов о Фантомасе. Сегодня о них вспоминают лишь настоящие киноманы и эксперты.

Кадр из фильма «Фантомас»

После смерти Сувестра в 1914 году серия временно прервалась, но спустя 15 лет Аллен продолжил работу в одиночку и создал еще 11 романов, последний из которых, «Фантомас там правил бал», увидел свет в 1963 году, буквально накануне съемок фильма Юнебеля. В финале этого романа Фантомас и комиссар Жюв отправляются в космос — приключения автора были полны фантазии.

Интересно, что литературный Фантомас сильно отличался от экранного. Никакой комедии — лишь жестокий, беспринципный преступник. Борьба с ним была серьезной и опасной, без легкомысленных шуток, которые позже стали визитной карточкой кинотрилогии.

Маска Фантомаса и страдания Жан Маре

Главного злодея на экране сыграл Жан Маре, и это оказалось непростым испытанием. Маска Фантомаса была невероятно неудобной, даже несмотря на то, что создавалась по эскизам самого актера. Грим занимал часы, а на солнце маска становилась почти каменной. В итоге у Маре началась аллергия, и съемки превратились в настоящее мучение.

Жан Маре в фильме «Фантомас»

Но настоящим ударом для актера стало его «немое» присутствие на экране. Фантомас говорил голосом Раймона Пеллегрена — режиссер считал, что у него более глубокий и «злодейский» тембр. Жан Маре был недоволен настолько, что потребовал убрать свою фамилию из титров. Отговорить его удалось лишь потому, что Маре одновременно исполнял роль журналиста Фандора, чье имя в титрах осталось.

Когда Фантомас и Фандор появлялись вместе в кадре, за одного из них — того, кто стоял к камере спиной, — нередко играл дублер, актер Кристиан Тома, который в фильме также исполнял роль полицейского инспектора. Маленькие хитрости съемочного процесса позволяли создавать иллюзию, что оба персонажа на экране — «живые» и полностью сыгранные Маре.

Ссора на съемочной площадке

Жан Маре и Луи де Фюнес в фильме «Фантомас»

Напряжение на площадке во многом создавало соперничество Жана Маре с Луи де Фюнесом. Маре не скрывал раздражения: импровизации де Фюнеса, постоянные новые шутки и выходки, порой меняющие динамику сцены, шли вразрез с его строгим подходом к сценарию.

К тому же Маре сильно задело, что зрительское внимание сместилось с Фантомаса на комиссара Жюва. Луи Де Фюнес своим харизматичным образом невольно «украл шоу», оставив главного героя в тени. Из-за этого Маре отказался продолжать съемки в следующих частях, а менять исполнителей роли Фантомаса в те годы было практически немыслимо. Изначально планировался масштабный проект на 10–12 фильмов, но амбиции сценаристов и актеров не позволили достичь такого масштаба.

Трюки в кадре актеры исполняли сами

Жан Маре обладал такой физической подготовкой, что большинство трюковых сцен мог выполнить без помощи каскадеров. Исключением стали лишь автомобильные погони: водительские навыки актера были весьма скромными.

Кадр из фильма «Фантомас»

Луи де Фюнес тоже не стал уступать сопернику. Хотя он мог бы переложить опасные сцены на каскадеров, амбиции не позволили отойти в сторону. Так, в одной из погонь он самостоятельно спрыгнул с моста прямо на движущийся паровоз — трюк репетировали несколько дней, но на съемочной площадке актер справился без проблем. В другой сцене, когда Фантомас улетал на вертолете, а Жюв его преследовал, Луи де Фюнеса пришлось держать несколько часов, подвешенным за руки на кране, пока операторы подбирали нужный ракурс. Эта сцена закончилась травмой: растянутые плечевые связки напоминали о себе несколько лет.

При этом каскадеры и специалисты по спецэффектам активно все же участвовали в фильме. Жиль Деламар отвечал за спецэффекты, а сцены на мотоцикле выполнял чемпион Франции по мотокроссу 1957 года Реми Жюльен. 

Дьявольский смех Фантомаса — импровизация советской озвучки

Кадр из фильма «Фантомас»

Советская версия фильма получила свою уникальную атмосферу во многом благодаря киностудии «Союзмультфильм». Именно здесь специалисты озвучивания добавили знаменитый дьявольский смех Фантомаса, которого не было в оригинальной французской версии. Этот небольшой штрих сделал образ злодея еще более эффектным.

Где снимали фильм «Фантомас»

Съемки «Фантомаса» проходили по всей Франции. Например, в Париже работы велись на улице Кастильон в 1-м округе, проспекте Елисейских полей и площади Наций. Так режиссер смог создать атмосферу шумного мегаполиса.

За пределами столицы Франции съемочная группа тоже работала. Одной из локаций стал департамент Валь-д’Уаз, Буш-дю-Рон и Жиронда. Для сцен с горными перевалами выбрали Л’Эспигулье и Сент-Анн в Провансе, на территории региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Кадр из фильма «Фантомас»