«Фантомас» — французская пародия на романы Пьера Сувестра и Марселя Аллена, а также на популярные шпионские фильмы о Джеймсе Бонде. Неуловимый Фантомас скрывает лицо под темно-зеленой маской и умеет принимать облик других людей, чтобы реализовать свои преступные планы. Поймать его долгие годы пытается комиссар Жюв, который с уверенностью заявляет о своих успехах по телевидению. В одной из ключевых историй Жюв устраивает выставку драгоценностей, куда Фантомас приходит под видом журналиста Фандора. Ранее Фандор опубликовал выдуманное интервью с преступником, и Фантомас, похитив его, начинает совершать преступления под именем юноши. Несмотря на то, что Жюв тщательно готовился к этой встрече, хитрый злодей снова ускользает.
За захватывающим сюжетом скрывается не менее интересная история создания фильма «Фантомас». Об этом и расскажем далее.
Особенности съемочного процесса
Когда «Фантомаса» показывали по телевизору, улицы замирали — по крайней мере, так рассказывают те, кто жили во времена популярности этой кинокартины. Интересен был и сюжет, и искрометный французский юмор, и то, как это сняли и кто скрывается под маской Фантомаса. Что ж пришло время раскрыть некоторые секреты.
Фантомас — герой бульварных романов
Образ Фантомаса появился во Франции задолго до того, как Андре Юнебель в 1964 году решил перенести его на большой экран. Создатели героя — писатели Пьер Сувестр и Марсель Аллен — трудились с невероятной скоростью: с 1911 по 1913 год они выпустили целых 32 бульварных романа и даже сняли первые пять фильмов о Фантомасе. Сегодня о них вспоминают лишь настоящие киноманы и эксперты.
После смерти Сувестра в 1914 году серия временно прервалась, но спустя 15 лет Аллен продолжил работу в одиночку и создал еще 11 романов, последний из которых, «Фантомас там правил бал», увидел свет в 1963 году, буквально накануне съемок фильма Юнебеля. В финале этого романа Фантомас и комиссар Жюв отправляются в космос — приключения автора были полны фантазии.
Интересно, что литературный Фантомас сильно отличался от экранного. Никакой комедии — лишь жестокий, беспринципный преступник. Борьба с ним была серьезной и опасной, без легкомысленных шуток, которые позже стали визитной карточкой кинотрилогии.
Маска Фантомаса и страдания Жан Маре
Главного злодея на экране сыграл Жан Маре, и это оказалось непростым испытанием. Маска Фантомаса была невероятно неудобной, даже несмотря на то, что создавалась по эскизам самого актера. Грим занимал часы, а на солнце маска становилась почти каменной. В итоге у Маре началась аллергия, и съемки превратились в настоящее мучение.
Но настоящим ударом для актера стало его «немое» присутствие на экране. Фантомас говорил голосом Раймона Пеллегрена — режиссер считал, что у него более глубокий и «злодейский» тембр. Жан Маре был недоволен настолько, что потребовал убрать свою фамилию из титров. Отговорить его удалось лишь потому, что Маре одновременно исполнял роль журналиста Фандора, чье имя в титрах осталось.
Когда Фантомас и Фандор появлялись вместе в кадре, за одного из них — того, кто стоял к камере спиной, — нередко играл дублер, актер Кристиан Тома, который в фильме также исполнял роль полицейского инспектора. Маленькие хитрости съемочного процесса позволяли создавать иллюзию, что оба персонажа на экране — «живые» и полностью сыгранные Маре.
Ссора на съемочной площадке
Напряжение на площадке во многом создавало соперничество Жана Маре с Луи де Фюнесом. Маре не скрывал раздражения: импровизации де Фюнеса, постоянные новые шутки и выходки, порой меняющие динамику сцены, шли вразрез с его строгим подходом к сценарию.
К тому же Маре сильно задело, что зрительское внимание сместилось с Фантомаса на комиссара Жюва. Луи Де Фюнес своим харизматичным образом невольно «украл шоу», оставив главного героя в тени. Из-за этого Маре отказался продолжать съемки в следующих частях, а менять исполнителей роли Фантомаса в те годы было практически немыслимо. Изначально планировался масштабный проект на 10–12 фильмов, но амбиции сценаристов и актеров не позволили достичь такого масштаба.
Трюки в кадре актеры исполняли сами
Жан Маре обладал такой физической подготовкой, что большинство трюковых сцен мог выполнить без помощи каскадеров. Исключением стали лишь автомобильные погони: водительские навыки актера были весьма скромными.
Луи де Фюнес тоже не стал уступать сопернику. Хотя он мог бы переложить опасные сцены на каскадеров, амбиции не позволили отойти в сторону. Так, в одной из погонь он самостоятельно спрыгнул с моста прямо на движущийся паровоз — трюк репетировали несколько дней, но на съемочной площадке актер справился без проблем. В другой сцене, когда Фантомас улетал на вертолете, а Жюв его преследовал, Луи де Фюнеса пришлось держать несколько часов, подвешенным за руки на кране, пока операторы подбирали нужный ракурс. Эта сцена закончилась травмой: растянутые плечевые связки напоминали о себе несколько лет.
При этом каскадеры и специалисты по спецэффектам активно все же участвовали в фильме. Жиль Деламар отвечал за спецэффекты, а сцены на мотоцикле выполнял чемпион Франции по мотокроссу 1957 года Реми Жюльен.
Дьявольский смех Фантомаса — импровизация советской озвучки
Советская версия фильма получила свою уникальную атмосферу во многом благодаря киностудии «Союзмультфильм». Именно здесь специалисты озвучивания добавили знаменитый дьявольский смех Фантомаса, которого не было в оригинальной французской версии. Этот небольшой штрих сделал образ злодея еще более эффектным.
Где снимали фильм «Фантомас»
Съемки «Фантомаса» проходили по всей Франции. Например, в Париже работы велись на улице Кастильон в 1-м округе, проспекте Елисейских полей и площади Наций. Так режиссер смог создать атмосферу шумного мегаполиса.
За пределами столицы Франции съемочная группа тоже работала. Одной из локаций стал департамент Валь-д’Уаз, Буш-дю-Рон и Жиронда. Для сцен с горными перевалами выбрали Л’Эспигулье и Сент-Анн в Провансе, на территории региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.