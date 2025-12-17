Луи де Фюнес тоже не стал уступать сопернику. Хотя он мог бы переложить опасные сцены на каскадеров, амбиции не позволили отойти в сторону. Так, в одной из погонь он самостоятельно спрыгнул с моста прямо на движущийся паровоз — трюк репетировали несколько дней, но на съемочной площадке актер справился без проблем. В другой сцене, когда Фантомас улетал на вертолете, а Жюв его преследовал, Луи де Фюнеса пришлось держать несколько часов, подвешенным за руки на кране, пока операторы подбирали нужный ракурс. Эта сцена закончилась травмой: растянутые плечевые связки напоминали о себе несколько лет.