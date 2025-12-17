Ричмонд
Юрий Колокольников отметил 45-летие в компании повзрослевших дочерей

Актер показал, как прошел его праздник

Юрий Колокольников недавно отпраздновал юбилей — 15 декабря ему исполнилось 45 лет. В личном блоге актер в этот день разместил забавное фото. На снимке Юрий был запечатлен с молотком, который как бы бил его по голове. На инструменте он иронично написал: «45 стукнуло».

Юрий Колокольников, фото: соцсети
Юрий Колокольников, фото: соцсети

Также Колокольников показал, как отметил день рождения в компании семьи и друзей. На его празднике присутствовали дочери — 19-летняя Таисия, рожденная в первом браке с Надеждой Макляровской, и 14-летняя София от актрисы Ксении Раппопорт.

Юрий Колокольников с дочерью Софией, фото: соцсети
Юрий Колокольников с дочерью Софией, фото: соцсети

«Я хочу сказать, что папа всегда для меня был опорой и надеждой. Когда сейчас трудные времена наступили у всех, папа всегда, как лучик солнца, который как будто бы вообще в отдельной вселенной живет, такой на розовом вайбе…» — высказалась София.

Младшая дочь Юрия Колокольникова, фото: соцсети
Младшая дочь Юрия Колокольникова, фото: соцсети

Таисия в личном блоге показала совместное фото со знаменитым отцом и младшей сестрой. «С днем рождения, папа! Люблю тебя до Луны и обратно», — написала девушка.

Юрий Колокольников с дочерями, фото: соцсети
Юрий Колокольников с дочерями, фото: соцсети

На празднике также присутствовала нынешняя жена Колокольникова, актриса Вильма Кутавичюте. А среди звездных гостей оказались Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. В конце вечера Кокольников задул свечи на торте, а один из друзей затем измазал его лицо кремом от торта.

Юрий Колокольников отметил 45-летие с семьей и друзьями, фото: соцсети
Юрий Колокольников отметил 45-летие с семьей и друзьями, фото: соцсети

«Еще один круг вокруг Солнца. Год — яркий, плотный, шумный и по-настоящему живой. Все это — благодаря людям: встречам, разговорам, совпадениям и хаосу. В общем, как обычно — люди все устроили», — подписал публикацию актер.

Юрий Колокольников, фото: соцсети
Юрий Колокольников, фото: соцсети

Ранее Юрий Колокольников показал себя в новогоднем образе. 