«Я хочу сказать, что папа всегда для меня был опорой и надеждой. Когда сейчас трудные времена наступили у всех, папа всегда, как лучик солнца, который как будто бы вообще в отдельной вселенной живет, такой на розовом вайбе…» — высказалась София.