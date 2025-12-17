«Невероятное путешествие»: Милла Йовович подвела личные итоги к своему 50-летию

«50! Вау, какое же это невероятное путешествие! Такое ощущение, словно я прожила так много разных жизней за эти 50 лет! Столько эпох прошло, столько других “я”, но я все еще в процессе совершенствования! Я так благодарна за хорошее, плохое и все, что между ними произошло. За взлеты и моменты затишья, за необычное и обыденное. В каждом есть своя магия», — отметила актриса.