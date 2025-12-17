«Невероятное путешествие»: Милла Йовович подвела личные итоги к своему 50-летию

Милла Йовович в своем блоге поделилась личными итогами в честь юбилея — 17 декабря актрисе исполнилось 50 лет. Она отметила, что за эти годы с ней произошло много всего интересного. У звезды «Пятого элемента» такое чувство, будто она прожила несколько жизней.
«50! Вау, какое же это невероятное путешествие! Такое ощущение, словно я прожила так много разных жизней за эти 50 лет! Столько эпох прошло, столько других “я”, но я все еще в процессе совершенствования! Я так благодарна за хорошее, плохое и все, что между ними произошло. За взлеты и моменты затишья, за необычное и обыденное. В каждом есть своя магия», — отметила актриса.
Она призналась, что благодарна Богу за свою семью, в которой она родилась, и семью, которую она создала сама. Йовович находится в предвкушении новых интересных событий в этом десятилетии.
«Мне так интересно, что меня ждет за дверью в это десятилетие! Я так сильно изменилась за эти годы, но знаю одно: всегда есть чему учиться, что исследовать, и именно способность меняться и перестраиваться поддерживает творческий огонь! Я не могла желать большего…» — высказалась звезда.
Она отметила, что у нее есть самый замечательный муж и самые замечательные дети, которые каждый день учат ее становиться лучше. Кроме того, Йовович рада, что благодаря карьере всегда узнает что-то новое и может самовыражаться. Актриса также поблагодарила своих поклонников, которые всегда ее поддерживали, несмотря на то, какие «сумасшедшие выборы» она делала в своей жизни.
«Спасибо, Господи! Спасибо, Вселенная! Спасибо родителям, спасибо семье, спасибо друзьям, спасибо за любовь ко мне, за терпение, за то, что я знаю, что бы я не сделала, вы всегда будете рядом. Я действительно благословенна, и я это знаю!» — заключила актриса.
Напомним, Милла Йовович родилась в Киеве в семье актрисы Галины Логиновой и врача Богдана Йововича. В детстве она вместе с родителями переехала в Америку.
Йовович стала успешной актрисой в Голливуде. Она счастлива в браке с режиссером Полом Андерсеном. У пары трое детей: 18-летняя Эвер, десятилетняя Дэшилл и пятилетняя Ошин.