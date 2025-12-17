Ричмонд
В Москве прошла премьера ромкома с Элизабет Олсен о любовном треугольнике

В прокат выходит романтический фильм «Вечность» — про выбор спутника на всю оставшуюся жизнь

В столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера фантастического ромкома «Вечность», главные роли в котором сыграли Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тернер.

Мероприятие посетили Лянка Грыу, сын Децла Антоний Толмацкий, Михаил Гурай, Чингиз Гараев, Маша Цигаль, Васса Бокова и другие.

Лянка Грыу на премьере фильма «Вечность», фото: пресс-служба
Лянка Грыу на премьере фильма «Вечность», фото: пресс-служба
Антоний Толмацкий на премьере фильма «Вечность», фото: пресс-служба
Антоний Толмацкий на премьере фильма «Вечность», фото: пресс-служба

По сюжету картины, героиня по имени Джоан должна выбрать, с кем ей провести вечную жизнь после своей смерти: с первым возлюбленным Люком, который погиб совсем молодым, или с супругом Ларри, с которым она прожила долгую счастливую жизнь. Джоан предстоит вспомнить, что каждый из мужчин для нее значил, и принять судьбоносное решение.

Кадр из фильма «Вечность»
Кадр из фильма «Вечность»

Режиссер Дэвид Фрейн ставит героиню перед трудным выбором, но делает это с юмором и мягкой ностальгией. Классический любовный треугольник разворачивается в любопытно придуманной загробной вселенной, показывая, что даже после смерти можно остаться с разбитым сердцем или стать счастливым навеки.

Прокатом картины в кинотеатрах занимается компания Вольга.

На больших экранах фильм «Вечность» можно посмотреть с 18 декабря.