В Москве прошла премьера ромкома с Элизабет Олсен о любовном треугольнике

По сюжету картины, героиня по имени Джоан должна выбрать, с кем ей провести вечную жизнь после своей смерти: с первым возлюбленным Люком, который погиб совсем молодым, или с супругом Ларри, с которым она прожила долгую счастливую жизнь. Джоан предстоит вспомнить, что каждый из мужчин для нее значил, и принять судьбоносное решение.