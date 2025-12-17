Петербургский режиссер Бронзит рассказал, как попал в шорт-лист «Оскара»

Он добавил, что его эксперимент оказался полностью успешным, так как мультфильм прошел практически незаметно по фестивалям, особо его никуда не брали, особенно в свете того, что его тема — нейтральная, без акцента на какую-либо политическую повестку. Это связано с тем, что на фестивали присылают огромное количество работ, вследствие чего те, у кого есть имя, имеют больше шансов на успех, пояснил режиссер. По его словам, в конце концов мультфильм «чудом» оказался на нескольких фестивалях и вышел в число лидеров благодаря его качеству.