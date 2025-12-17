Нагиева потребовали признать иноагентом из-за его слов о военных фильмах

По словам Гулиева, к нему обратились обеспокоенные словами Нагиева жители Курской области, в том числе участники специальной военной операции (СВО). Депутат напомнил, что актер проводит много времени за границей, а в 2022 году якобы намекал на негативное отношение к СВО. В связи с этим Гулиев призвал рассмотреть вопрос о признании артиста иноагентом, а также обратился в Министерство культуры с просьбой ограничить его участие в проектах, финансируемых государством.