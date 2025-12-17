Ричмонд
Профессор анатомии Хайд раскрыла, кто такой на самом деле Гринч

Профессор из Бристоля Хайд изучила строение тела Гринча и определила, кто он на самом деле — человек или животное
Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»
Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»

Профессор анатомии из Университета Бристоля Люси Хайд изучила строение тела главного похитителя Рождества — Гринча — и предположила, кем он является на самом деле, материал из Daily Mail перевел aif.ru.

По ее словам, зеленый злодей не похож на человека, он, скорее, представляет смесь обезьяны, собаки, кошки и совы.

«Структурно, скелет лица Гринча сочетает черты приматов и собак: короткая широкая морда, высокий череп и мощные челюсти. Его зубы похожи на зубы шимпанзе: острые клыки, крепкие коренные зубы для более жесткой праздничной еды и резцы, приспособленные для поедания фруктового кекса или иногда леденцов», — размышляет Хайд.

Глаза Гринча с направленными вперед глазницами свидетельствуют о сумеречном образе жизни — он наиболее активен на рассвете и закате. В то же время их желтый цвет сопоставим с глазами сов и кошек, которые приспособлены к слабому освещению.

Его грушевидное носовое отверстие — высокое и узкое, в нем сложный набор внутренних костей, так задумано для того, чтобы он мог быстро согревать холодный горный воздух (Гринч живет на горе, возвышающейся над Ктоградом).

Гринч
Гринч

«Его позвоночник, вероятно, напоминает позвоночник гиббона и кошки — длинный, гибкий и извилистый. Как кошка, Гринч дигитиградный — то есть ходит на носках, а не на подошве. Эта стойка смягчает каждый шаг», — уточняет Хайд.

Что касается мозга — лобные доли Гринча узкие, это понятно по его плоскому и маленькому лбу. Поскольку эта область отвечает за планирование, контроль импульсов и эмоций, это объясняет, почему у него нет этих способностей в начале истории.

Височные доли Гринча, которые обрабатывают звук и память, большие и активные, а части мозга, контролирующие зрение, координацию и пространственное восприятие, также хорошо развиты.

«Ни один анатомический анализ Гринча не будет полным без упоминания момента, когда его сердце выросло на три размера. Биологически такое внезапное расширение было бы катастрофическим. У человека и других млекопитающих увеличенное сердце — опасное состояние, связанное с сердечной недостаточностью, аритмиями и низкой эффективностью насоса», — объясняет Хайд.

Однако, она подчеркивает, что растущее сердце — это метафора с отсылкой к тому, что Гринч стал более социальным, проще говоря, добрым и эмпатичным.