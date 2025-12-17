Профессор анатомии Хайд раскрыла, кто такой на самом деле Гринч

«Ни один анатомический анализ Гринча не будет полным без упоминания момента, когда его сердце выросло на три размера. Биологически такое внезапное расширение было бы катастрофическим. У человека и других млекопитающих увеличенное сердце — опасное состояние, связанное с сердечной недостаточностью, аритмиями и низкой эффективностью насоса», — объясняет Хайд.