С актера-иноагента Смольянинова принудительно взыскивают долги за неоплату штрафов

В России судебные приставы начали принудительно взыскивать с актера Артура Смольянинова (включен в список иноагентов Минюста РФ, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), проживающего за границей, задолженность в 16 тысяч рублей за неоплату в срок штрафов. Это сообщает Life.ru со ссылкой на материалы судебных приставов.
Еще в ноябре столичный суд оштрафовал артиста на 3 и 5 тысяч рублей за неоплату в срок автомобильных штрафов, позже эта сумма была удвоена по причине уклонения нарушителя от исполнения административного наказания. Смольянинов не оплатил парковку и платную дорогу, что и привело к ответственности. Сейчас артист должен соответственно по двум исполнительным листам 6 и 10 тысяч рублей.
Также со сбежавшего актера требуют взыскать «задолженность по кредитным платежам» почти на 95 тысяч рублей, начиная с 25 сентября. Таким образом, общая сумма долга Смольянинова уже перешагнула отметку в 110 тысяч рублей.