С актера-иноагента Смольянинова принудительно взыскивают долги за неоплату штрафов

Еще в ноябре столичный суд оштрафовал артиста на 3 и 5 тысяч рублей за неоплату в срок автомобильных штрафов, позже эта сумма была удвоена по причине уклонения нарушителя от исполнения административного наказания. Смольянинов не оплатил парковку и платную дорогу, что и привело к ответственности. Сейчас артист должен соответственно по двум исполнительным листам 6 и 10 тысяч рублей.