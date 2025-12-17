Эми Шумер живет с мужем ради сына после расставания

44-летняя Эми Шумер все еще живет со своим бывшим мужем, Крисом Фишером, поскольку хочет, чтобы он принимал активное участие в заботе об их маленьком сыне Джине.
«Она ожидает, что они будут вместе воспитывать ребенка и что он будет видеться с Джином почти так же часто, как сейчас, — если не чаще. Ради ребенка они по-прежнему живут под одной крышей», — сказал близкий к семье источник.
Пара жила вместе в таунхаусе в Бруклин-Хайтс, но на прошлой неделе Шумер продала недвижимость за 11 миллионов долларов. Звезда выставила на продажу дом, увековеченный в фильме «Власть луны», еще в марте, сообщив, что возвращается на Манхэттен, так как ее 6-летний сын поступил в престижную школу.
Независимо от того, куда они в итоге переедут, по словам источника, приоритетом для экс-пары является мирное совместное воспитание ребенка: «Она хочет, чтобы они и дальше были очень близки в вопросах воспитания сына… Если в будущем Эми задумается о новом комедийном туре, она хочет, чтобы Крис присматривал за Джином и, в идеале, был готов путешествовать с ней. Она просто не хочет снова вступать с ним в романтические отношения».
Напомним, не так давно знаменитость похудела примерно на 23 кг, но в своем посте она отметила, что расставание никак не связано с переменами во внешности: «Бла-бла-бла, и не потому, что я сбросила несколько килограммов и решила, что могу подцепить баскетболиста, и не потому, что он горячий шеф-повар с бородой, который все еще может подцепить красотку. Мирный договор, любовь и уважение! Семья навеки».
Ранее Эми Шумер объяснила, почему удалила все свои старые фотографии в соцсети.