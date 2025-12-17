Ричмонд
В Москве в Музее Музыки открылась выставка о «Бременских музыкантах»

Посетители смогут узнают секреты создания известных песен, написать письма авторам мультфильма, сфотографироваться с героями и спеть в «Избушке разбойников»
Кадр из мультфильма «Бременские музыканты»
Кадр из мультфильма «Бременские музыканты»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Выставка «Мы к вам заехали на час…», посвященная истории анимационных фильмов «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973), открылась в Российском национальном музее музыки в Москве, передает корреспондент ТАСС. Она будет работать для посетителей с 16 декабря 2025 по 15 марта 2026 года

«Не случайно мы открыли в конце уходящего года выставку, которая посвящена не только знаменитому мультфильму, но еще и знаменитому композитору, имя которого стало известно всем, в каждой семье», — сказал генеральный директор музея Михаил Брызгалов, отметив, что первый советский мультипликационный мюзикл стал классикой отечественной анимации и неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны.

Кадр из фильма «Бременские музыканты»
Кадр из фильма «Бременские музыканты»

На открытии выступил оркестр Школы Табакова, исполнив музыку из картины. На выставке представлены костюмы из игрового фильма «Бременские музыканты» (2023), рабочие материалы к мультфильмам из собрания Государственного центрального музея кино, музыкальные инструменты и предметы интерьера из фондов Музея музыки, а также подлинные вещи композитора Геннадия Гладкова и предметы из личной коллекции Инессы Ковалевской.

Отмечается, что посетители смогут узнают секреты создания известных песен, написать письма создателям мультфильма, сфотографироваться с героями и спеть в «Избушке разбойников».