В Москве в Музее Музыки открылась выставка о «Бременских музыкантах»

«Не случайно мы открыли в конце уходящего года выставку, которая посвящена не только знаменитому мультфильму, но еще и знаменитому композитору, имя которого стало известно всем, в каждой семье», — сказал генеральный директор музея Михаил Брызгалов, отметив, что первый советский мультипликационный мюзикл стал классикой отечественной анимации и неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны.