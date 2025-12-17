За дискредитацию традиционных ценностей в кино предложили штрафовать

Кроме того, дополнительно для владельцев аудиовизуальных сервисов предлагается ввести административные штрафы зa распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание: до 5 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. для должностных лиц и до 700 тыс. рублей для юридических лиц, а при повторном нарушении суммы возрастают соответственно до 150 тыс. рублей для граждан, до 400 тыс. рублей — для должностных лиц, до 3 млн рублей — для юридических лиц.