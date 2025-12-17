Первый сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» подошел к концу и подвел черту под историей, с которой начался телевизионный приквел культовой дилогии. Финальная серия не только завершает основные сюжетные линии, но и дает ключ к пониманию того, почему дальнейшее повествование будет разворачиваться в прошлом — в 1935 и 1908 годах.
В статье разбираем итоги заключительного эпизода первого сезона, рассказываем, как сложилась судьба главных героев, и анализируем, какой задел создатели оставили для продолжения сериала и следующих глав истории Дерри.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Многосерийный приквел дилогии «Оно», снятой в 2017–2019 годах по одноименному роману Стивена Кинга, рассказывает предысторию жуткого клоуна Пеннивайза. Действие первого сезона разворачивается в 1962 году. В городок Дерри, штат Мэн, переезжает семья с сыном как раз в тот момент, когда там бесследно исчезает мальчик. Вскоре в городе один за другим начинают происходить странные и жуткие события.
На протяжении сезона солдаты искали Пеннивайза. Они утверждали, что хотят заточить демона и превратить его в оружие против враждебных стран, но на деле преследовали иные цели: через страх сделать жителей послушными и способствующими «величию страны».
Изначально Пеннивайза заточили в тюрьму из особых камней. При падении на Землю камни разлетелись на отдельные фрагменты, которые индейцы собрали и зарыли, образовав вокруг демона магическую клетку. Однако годы спустя на месте обитания клоуна возник город Дерри.
Солдаты нашли один из камней, вырыли его и разрушили тюрьму. Пеннивайз сбежал и начал тиранить жителей: например, он появился в школе, убил директора, подчинил детей и повел их на убой. Герои же с помощью уникальных способностей Халлорана нашли еще один камень-артефакт и решили зарыть его в землю, чтобы восстановить клетку. Им мешали и Пеннивайз, и солдаты, но Халлорану удалось забраться в голову демона и ненадолго замедлить его. Тем временем дети при поддержке мистической помощи мертвого друга сумели дотащить артефакт до нужного места. В результате тюрьма замкнулась, и клоун потерпел поражение, оставшись бездействующим на следующие 27 лет.
Финал сезона переносит события в 1989 год, где Пеннивайз пробуждается и встречает Беверли Марш в исполнении Софии Лиллис — ту самую героиню, которая боролась с клоуном в фильме 2017 года. Таким образом, завершение сезона соединяет сюжет приквела с оригинальной дилогией и закладывает основу для будущих историй о событиях 1935 и 1908 годов.
Как сложилась судьба героев
Расскажем, чем закончилась история ключевых персонажей в финальных сериях первого сезона.
Дик Халлоран
Играет ключевую роль в победе над Пеннивайзом. С помощью своих экстрасенсорных способностей Дик (Крис Чок) проникает в сознание демона и временно замедляет его, чтобы дети могли доставить артефакт на место и восстановить магическую клетку. Борьба оказывается для Халлорана психологически трудной: он преодолевает собственные страхи, проявляет решимость и мужество. В конце финальной серии Халлоран завершает участие в событиях в Дерри и готовится покинуть город, открывая для себя новую главу жизни.
Дети
В финале первого сезона дети играют решающую роль в противостоянии Пеннивайзу. С помощью мистической поддержки мертвого друга они доставляют артефакт на нужное место, восстанавливают магическую клетку и заставляют демона замолчать на следующие 27 лет. События финала показывают, что именно их совместные усилия стали ключевыми для победы над Пеннивайзом.
Лерой Хэнлон
Остается одним из главных взрослых персонажей, участвовавших в общей борьбе с Пеннивайзом. В течение сезона Лерой (Джован Адепо), будучи военным и отцом семьи, сталкивался с растущим злом в Дерри и пытался защитить своего сына и других детей от чудовища, одновременно разбираясь с последствиями планов военных использовать Пеннивайза в своих целях. К концу сезона Хэнлон помогает противостоять демону, при этом выживает и сохраняет связь с семьей.
Шарлотта «Ширли» Хэнлон
Мать Уилла и жена Лероя, которая вместе с семьей оказалась в Дерри в 1962 году и стала свидетелем всего ужаса, нависшего над городом. В финале Шарлотта (Тейлор Пейдж) сохраняет активную позицию и помогает пережить кульминационное противостояние с Пеннивайзом, поддерживая своего мужа и сына в борьбе с древним злом.
Билл «Уилл» Хэнлон
Сын Лероя и Шарлотты участвовал в событиях сезона как один из детей, оказавшихся вовлеченными в разгадку загадок Дерри и попытки остановить Пеннивайза. В финале Билл (Блейк Кэмерон Джеймс) остается рядом с друзьями и семьей. Именно присутствие Уилла связывает события сериала с будущим — он позже станет отцом Майка Хэнлона.
Будет ли продолжение сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Официального анонса продолжения пока не было, однако режиссёр Андрес Мускетти планирует снять еще два сезона приквела. Второй сезон развернется в 1935 году, а третий — в 1908-м.
События 1935 года происходят в эпоху Великой депрессии, когда людям остро не хватало еды, а экономика находилась в кризисе. В те годы в Дерри орудовала банда Брэдли, грабившая банки и магазины, но однажды преступники попали в засаду: вооруженные жители города жестоко расправились с ними. Во время самосуда все выжившие утверждали, что видели Пеннивайза в самых разных местах — кто-то за окном, кто-то замечал его рядом с собой с пистолетом в руках.
Банду Брэдли уже упоминали в первом сезоне: во втором эпизоде герои находят машину со скелетами, внутри которых оказались кости тех самых преступников.
Точная дата выхода второго сезона пока неизвестна. Для справки, работа над первым сезоном заняла два года: съемки проходили с мая 2023-го по август 2024-го, после чего команда занималась монтажом и графикой. Если темпы производства сохранятся, второй сезон может выйти примерно в конце 2027 года. Однако фанаты ждут продолжения в 2026 году.