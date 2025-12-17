Солдаты нашли один из камней, вырыли его и разрушили тюрьму. Пеннивайз сбежал и начал тиранить жителей: например, он появился в школе, убил директора, подчинил детей и повел их на убой. Герои же с помощью уникальных способностей Халлорана нашли еще один камень-артефакт и решили зарыть его в землю, чтобы восстановить клетку. Им мешали и Пеннивайз, и солдаты, но Халлорану удалось забраться в голову демона и ненадолго замедлить его. Тем временем дети при поддержке мистической помощи мертвого друга сумели дотащить артефакт до нужного места. В результате тюрьма замкнулась, и клоун потерпел поражение, оставшись бездействующим на следующие 27 лет.