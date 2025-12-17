В рамках фестиваля поп-культуры Comic Con Игромир Сергей Безруков представил сериал «Фурия», где снимается в роли отца главной героини Ники Чайкиной.
Актер признался, что на экране его герой такой же, как и он сам в жизни: заботливый и любящий отец.
«Это абсолютно я: добрый, веселый, заводной папа, — рассказал Безруков про своего персонажа. — Самое главное, что с таким папой не скучно».
«В этом проекте я отвечаю за всех пап, — добавил актер, — я многодетный папа, мне и играть ничего не нужно было».
Напомним, у Сергея Безрукова пятеро детей. Трое из них родились в браке с Анной Матисон.
Сериал «Фурия», выход которого планируется в 2026 году, основан на комикс-вселенной Bubble. Проект рассказывает о девушке с суперспособностями Нике Чайкиной (Алена Долголенко). Режиссером картины выступает Александр Хант. Другие роли в сериале исполняют Юлия Пересильд, Линара Самирханова, Оливер Мара, Александр Сетейкин, Чингиз Гараев.