Сергей Безруков рассказал о том, какой он отец

Сергей Безруков рассказал про роль отца в сериале «Фурия» и отметил, что сам он — «заводной папа»
Сергей Безруков на Comic Con Игромир, фото: пресс-служба
Сергей Безруков на Comic Con Игромир, фото: пресс-служба

В рамках фестиваля поп-культуры Comic Con Игромир Сергей Безруков представил сериал «Фурия», где снимается в роли отца главной героини Ники Чайкиной.

Актер признался, что на экране его герой такой же, как и он сам в жизни: заботливый и любящий отец.

«Это абсолютно я: добрый, веселый, заводной папа, — рассказал Безруков про своего персонажа. — Самое главное, что с таким папой не скучно».

Сергей Безруков на Comic Con Игромир, фото: пресс-служба
Сергей Безруков на Comic Con Игромир, фото: пресс-служба

«В этом проекте я отвечаю за всех пап, — добавил актер, — я многодетный папа, мне и играть ничего не нужно было».

Напомним, у Сергея Безрукова пятеро детей. Трое из них родились в браке с Анной Матисон.

Сериал «Фурия», выход которого планируется в 2026 году, основан на комикс-вселенной Bubble. Проект рассказывает о девушке с суперспособностями Нике Чайкиной (Алена Долголенко). Режиссером картины выступает Александр Хант. Другие роли в сериале исполняют Юлия Пересильд, Линара Самирханова, Оливер Мара, Александр Сетейкин, Чингиз Гараев.