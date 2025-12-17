Премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» состоялась в начале 2025 года. По сюжету, действие разворачивается в провинциальном Рыбинске — небольшом городке в Ярославской области. В центре повествования — журналист Юра, который переживает проблемы в семье и не испытывает удовольствия от работы. Но однажды к Юре начинают приходить видения, и этот дар полностью меняет его жизнь.