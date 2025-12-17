Премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» состоялась в начале 2025 года. По сюжету, действие разворачивается в провинциальном Рыбинске — небольшом городке в Ярославской области. В центре повествования — журналист Юра, который переживает проблемы в семье и не испытывает удовольствия от работы. Но однажды к Юре начинают приходить видения, и этот дар полностью меняет его жизнь.
Первый сезон сериала оказался успешным, поэтому в скором времени создатели объявили о съемках продолжения. Рассказываем, когда выйдет второй сезон «Подслушано в Рыбинске», кто сыграет главные роли и каким будет сюжет.
Известно ли, когда выйдет 2-й сезон сериала «Подслушано в Рыбинске»
Премьера второго сезона сериала «Подслушано в Рыбинске» ожидается в начале 2026 года. Продолжение, как и первый сезон, выйдет на платформе Premier, однако точную дату релиза создатели пока не раскрывают.
Сообщается, что новый сезон будет состоять из восьми серий. Эпизоды планируют выпускать с недельным интервалом. Режиссером проекта вновь выступит Петр Тодоровский-мл.
Кто снимается во 2-м сезоне сериала «Подслушано в Рыбинске»
Официальный актерский состав второго сезона сериала «Подслушано в Рыбинске» пока не раскрыт полностью. По предварительной информации, в продолжении проекта вновь появятся Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев, исполнившие ключевые роли в первом сезоне.
Также сообщается, что во втором сезоне зрителей ждет появление новых персонажей. Эти герои будут вписаны в обновленную городскую среду и сыграют важную роль в развитии сюжета. Имена актеров, которые присоединятся к проекту, создатели пока не объявляли.
О чем будет 2-й сезон сериала «Подслушано в Рыбинске»
Подробности сюжета второго сезона сериала «Подслушано в Рыбинске» пока держатся в секрете. Однако первые намеки на направление продолжения появились после выхода тизера проекта. Ролик озаглавлен «Подслушано в …», что многие зрители расценили как указание на формат антологии.
Антология предполагает самостоятельные истории, объединенные общей идеей или стилистикой, но не обязательно напрямую продолжающие события предыдущего сезона. Таким образом, во втором сезоне сериала может смениться место действия.
В описании тизера приводится краткая завязка одной из сюжетных линий: «Идиллия влюбленных Зои и Баяна, долгожданная поездка и суровая природа за окном… что может пойти не так?». При этом создатели пока не уточняют, как именно эта история будет связана с героями первого сезона и сохранится ли линия журналиста Юры.
Где снимали 2-й сезон сериала «Подслушано в Рыбинске»
Известно, что съемки первого сезона проходили в городе Рыбинск Ярославской области с ноября 2023 по февраль 2024 года. В частности, в кадрах можно заметить водохранилище, центральные улицы города, драматический театр и территорию рыбинского пивоваренного завода.
Информация о том, где снимают второй сезон, держится в секрете. При этом создатели сериала предупредили, что действия могут развернуться за пределами Ярославской области, и даже предложили зрителями выбрать локацию через голосование в социальных сетях.