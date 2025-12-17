Ричмонд
Муцениеце показала фигуру после родов в облегающем платье с декольте

Актриса Муцениеце снялась в облегающем платье с декольте после третьих родов

Актриса Агата Муцениеце показала фигуру в платье после рождения третьего ребенка. Знаменитость выложила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Агата Муцениеце / фото: соцсети
Агата Муцениеце / фото: соцсети

36-летняя знаменитость предстала в кадре в коричневом обтягивающем платье с глубоким декольте. Актриса позировала с собранными волосами и без косметики. Артистка в ролике распаковывала новогодние подарки.

На прошлой неделе звезда опубликовала в Instagram фотографии из роддома. Один из снимков был сделан во время выписки звезды. Актриса была запечатлена вместе с сыном Тимофеем и дочерью Мией, которых родила от экс-супруга Павла Прилучного. Артистка позировала в коричневом трикотажном костюме и кроссовках. Знаменитость предстала с распущенными волосами и без макияжа.

При этом пока актриса не стала показывать фото с новорожденной дочерью.

Ранее Агата Муцениеце раскрыла, на сколько поправилась после родов.