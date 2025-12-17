Список пострадавших от Мейдоффа просто огромен, но особое место в нем занимает Джон Малкович. Актер потерял более двух миллионов долларов. По его словам, это оставило его на грани краха. После чего ему пришлось резко изменить образ жизни в целях экономии. И еще долго и очень много сниматься, чтобы хоть как-то оправиться от последствий.