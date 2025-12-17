Многие знаменитости имеют целую армию юристов и бухгалтеров. Но даже это не помогает — злоумышленники все равно находят способы добраться до их капиталов. Одни доверяют финансовым советникам, которые оказываются преступниками. Другие становятся жертвами арт-дилеров или даже родственников. Суммы потерь порой доходят до сотен миллионов долларов. Собрали для вас подборку наиболее вопиющих случаев.
Стивен Спилберг
В середине нулевых в США действовала крупнейшая в истории финансовая пирамида имени Бернарда Мейдоффа. От нее пострадали многие, в том числе и легендарный режиссер. Более того, удар пришелся не только по его кошельку, но и по благотворительному фонду Wunderkinder Foundation.
Созданная постановщиком «Челюстей» для поддержки искусства и еврейских сообществ, организация потеряла по разным оценкам чуть ли не половину капитала. Удар получился болезненным, но не фатальным. Wunderkinder Foundation сумели продолжить работу.
Сколько потерял сам Спилберг неизвестно. А вот его партнер по DreamWorks Джеффри Катценберг расстался с 20 миллионами. Мэдофф получил 150 лет тюрьмы, но большинство его жертв так и не вернули свои деньги полностью.
Джон Малкович
Список пострадавших от Мейдоффа просто огромен, но особое место в нем занимает Джон Малкович. Актер потерял более двух миллионов долларов. По его словам, это оставило его на грани краха. После чего ему пришлось резко изменить образ жизни в целях экономии. И еще долго и очень много сниматься, чтобы хоть как-то оправиться от последствий.
В 2011-м он подал в суд, но часть украденного удалось вернуть лишь шесть лет спустя. Крупнейшая афера в истории США затронула десятки звезд и тысячи обычных людей. Среди знаменитых жертв также числятся Кевин Бейкон, телеведущий Ларри Кинг и многие другие. Общая сумма ущерба превысила 65 миллиардов долларов.
Роберт Де Ниро
Дважды обладатель «Оскара» столкнулся с жестоким обманом в мире искусства. В 2009-м выяснилось, что арт-дилер Лоуренс Саландер тайно продал коллекцию картин его отца, художника Роберта Де Ниро-старшего. Актер доверил дилеру около 50 работ родителя, но вместо честной продажи Саландер использовал деньги для покрытия собственных долгов.
Потери Де Ниро оценили примерно в миллион. Но помимо финансовой, была задета еще и личная составляющая — речь шла о семейном наследии. Саландер, кстати, обманывал и других известных персон. В общей сложности не меньше, чем на 100 миллионов. В 2010-м его приговорили к 18 годам тюрьмы.
Ума Турман
Звезда «Убить Билла» попала в сети другого известного мошенника — финансового советника Кеннета Старра. Этот человек работал с десятками голливудских знаменитостей и пользовался их доверием. Старр перекладывал деньги клиентов между счетами, создавая видимость успешных инвестиций.
Именно Ума Турман первой обвинила Старра в краже миллиона долларов. Мошенник вернул деньги, но афера уже стала достоянием общественности, и расследование привело к аресту. Среди других жертв: Сильвестр Сталлоне, режиссер Мартин Скорсезе и драматург Нил Саймон. В общей сложности было украдено до 50 миллионов долларов. В 2010 году преступника приговорили к семи с половиной годам тюрьмы.
Бен Стиллер
Дан Джаккетто — имя, которое навсегда запомнит актер и режиссер Бен Стиллер. Этот брокер работал со многими самыми известными личностями в Голливуде. В начале 2000-х его арестовали за кражу 10 миллионов долларов у своих клиентов. Стиллер, который хотел с его помощью поправить свои финансы, потерял 250 тысяч. И сейчас это значительная сумма, а тогда тем более.
Джаккетто использовал классическую схему: перекладывать деньги от одних другим в качестве «прибыли». Попались на это еще Бен Аффлек, Кэмерон Диас и многие другие. Суд вынес приговор: 57 месяцев тюрьмы. Но несмотря на все разбирательств, многие жертвы так и не вернули свои средства.
Аль Пачино
Исполнитель культовой роли Майкла Корлеоне в «Крестном отце» потерял все состояние из-за бухгалтера-мошенника. Причем случилось это, когда актеру уже стукнуло 70. Аль Пачино не скрывал, что всегда жил не по средствам. Например, ежегодно платил 400 тысяч ландшафтному дизайнеру за работу в доме, где сам не жил. Он владел коллекцией из 16 автомобилей, нескольких домов и квартир. Все это требовало содержания.
Когда актер наконец решил разобраться в своем бюджете, выяснилось, что на счетах пусто. Позже его бухгалтера осудили на 7,5 лет. По словам Пачино, у него украли 50 миллионов. Не осталось даже наличных денег.
В результате ему пришлось соглашаться на любые роли, лишь бы заработать. Именно так он оказался в провальной комедии «Такие разные близнецы», за которую получил «Золотую малину». Великий Аль также начал сниматься в рекламе кофе, продал один из домов и стал проводить платные семинары в колледжах и университетах. Он признался, что снимался в откровенно плохих фильмах, так как очень нуждался в деньгах.