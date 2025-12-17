Брат 46-летней Кейт Хадсон пристыдил ее за конфуз с полупрозрачным нарядом

В описании к снимку Хадсон заявил, что он очень радуется успехам родственницы. Особенно он отметил ее участие в озвучивании китайского сериала «Сон во сне». Но в то же время Хадсон признался, что его смущают наряды сестры. «Но мне, как ее старшему брату, несправедливо видеть такое неуместное платье, обнажающее соски. Я бы никогда не стал показывать свое тело из уважения к Америке», — подчеркнул звезда фильма «Голос из прошлого».