Официально Кэрол — циничная, уставшая от жизни писательница, которая плохо ладит с людьми и презирает собственных фанатов. Но зрители уверены, что в какой‑то момент покажут сцену из прошлого, где Кэрол сделала что‑то по‑настоящему страшное с Хелен или другим близким человеком. Тогда станет понятнее, почему она так тяжело переживает смерть подруги и так яростно ненавидит вирус: для нее это не только угроза свободе, но и словно наказание, которое может в любой момент вскрыть ее старую вину. Вот почему коллективный разум пугает Кэрол сильнее всех.