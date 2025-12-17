«Одна из многих» — свежий хит Apple TV+, вокруг которого уже вырос целый лес фанатских теорий. Разбираемся, что это за сериал и какие безумные версии зрители придумывают про его финал.
Что нужно знать о сериале «Одна из многих»
Действие разворачивается в современном мире, где ученые принимают загадочный сигнал из космоса и расшифровывают его как подробную инструкцию к созданию вируса. Вирус вырывается наружу и почти все человечество сливается в один агрессивно-доброжелательный коллективный разум — люди теряют индивидуальность, но становятся спокойными, счастливыми и очень эффективными. На всю планету остается всего 13 человек, которые не подвержены влиянию вируса, и одной из них оказывается писательница-фантастка Кэрол Стурка.
Кэрол смотрит на новый «идеальный» мир как на кошмар, а не на утопию. Коллективный разум вежливо уговаривает ее присоединиться, а Кэрол наоборот ищет таких же невосприимчивых и способ спасти людей от слияния.
Режиссером сериала выступил Винс Гиллиган — автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Это его первый проект для Apple TV+. Главную роль Кэрол в сериале исполнила Ри Сихорн, знакомая зрителям по образу Ким Векслер из «Лучше звоните Солу».
Сериал стартовал на Apple TV+ в ноябре 2025 года и быстро стал одним из самых обсуждаемых релизов платформы. Проект уже получил несколько номинаций на «Золотой глобус» и стал самым просматриваемым шоу в истории Apple TV. Последняя — девятая — серия выйдет 26 декабря 2025 года.
Сериал вышел на фоне разговоров об ИИ, пандемии и разделенности общества, поэтому многие зрители легко находят в нем параллели с реальностью. В «Одна из многих» сочетаются научная фантастика, черный юмор и драма: здесь и глобальные вопросы о свободе воли, и бытовые конфликты, и сатирический взгляд на современный мир. Режиссер регулярно подбрасывает загадки, оставляет недосказанности и не дает простых ответов — идеальная почва для разбора по кадрам и безумных теорий в интернете.
Теория №1. Приступами злости Кэрол не убивает людей, а освобождает их
В одном из эпизодов Кэрол срывается, и после ее вспышки гнева у «коллективного разума» начинается припадок, в результате которого гибнет множество людей. Часть фанатов считает, что на самом деле эти люди не умирают, а вырываются из коллективного разума и снова становятся собой.
В более мягком варианте теории говорится, что в результате такого приступа освобождается хотя бы один человек, и именно так появляются новые невосприимчивые — на это намекает история про еще одного иммунного человека в Парагвае, которого находят после первой вспышки гнева у Кэрол.
Теория №2. У Кэрол темное прошлое, о котором она молчит
Официально Кэрол — циничная, уставшая от жизни писательница, которая плохо ладит с людьми и презирает собственных фанатов. Но зрители уверены, что в какой‑то момент покажут сцену из прошлого, где Кэрол сделала что‑то по‑настоящему страшное с Хелен или другим близким человеком. Тогда станет понятнее, почему она так тяжело переживает смерть подруги и так яростно ненавидит вирус: для нее это не только угроза свободе, но и словно наказание, которое может в любой момент вскрыть ее старую вину. Вот почему коллективный разум пугает Кэрол сильнее всех.
Теория №3. Инопланетяне никогда не прилетят
В основе истории — инопланетный сигнал, по которому люди собирают вирус, но фанаты уверены, что зритель так и не увидит саму внеземную цивилизацию. Аргумент простой: сигнал идет с расстояния около 600 световых лет, а значит, даже при идеальных условиях на обмен «приветами» туда‑обратно ушли бы столетия.
Поэтому многие предполагают, что никакого осознанного «плана захвата Земли» нет: вирус просто распространяется как очень сложный биологический механизм, а его создатели либо давно исчезли, либо вообще не знают о существовании человечества. В такой картине мира нет главного злодея‑кукловода, а есть только цепочка случайностей и человеческая глупость, которая и запускает катастрофу.
Теория №4. «Другие» — это аллегория искусственного интеллекта
В титрах сериала зрители могут заметить необычный дисклеймер: «Это шоу было создано людьми». Создатель сериала Винс Гиллиган сознательно подчеркивает, что проект был сделан без какого-либо участия искусственного интеллекта. Гиллиган неоднократно критиковал использование ИИ в творческом процессе. В одном из интервью он заявил, что воспользуется ChatGPT только в том случае, если «кто-то приставит ему к голове дробовик».
Коллективный разум в сериале говорит вежливо, но иногда отвечает не по сути вопроса, выдает сухие справки и не улавливает иронию — зрители сразу сравнивают это с тем, как общаются современные нейросети. В одном из эпизодов индивид дает Кэрол странно академичный ответ про происхождение слова «водка», а потом извиняется за «неправильное понимание» ее просьбы — многие зрители увидели в этом аллегорию искусственного интеллекта. Кроме того, вирус объединил все знания людей в один разум. Точно так же работают и современные большие языковые модели.
Теория №5. «Идеальный финал» — Кэрол поймет, что ошиблась
Голливудский обозреватель Дэниел Рихтман предложил свой вариант финала, и многим он показался идеальным. По его версии Кэрол найдет способ остановить вирус, но перед этим сама на время станет частью коллективного разума. Кэрол после «освобождения» вдруг поймет ужасную правду: «Другие» не врали, и жить в едином разуме действительно было лучше. Предлагает закончить сериал на мысли героини «Черт… что я наделала?». Фанаты в комментариях активно поддержали эту идею, назвав ее «идеальным сюжетом» в духе Гиллигана.
Теория №6. Вся ирония в том, что прежняя жизнь Кэрол была прекрасной
Другая группа зрителей развивает мысль, что настоящий посыл сериала — не в выборе между свободой и счастьем, а в том, что Кэрол слишком поздно поняла ценность своей старой жизни. До вируса она была несчастна, презирала окружающих и не замечала, сколько хорошего у нее было: успешная карьера, путешествия, поклонники, которые ее обожали.
Только когда она потеряла все это, до нее дошло, как она была неблагодарна. По этой версии сериал не про борьбу с коллективным разумом, а про то, как человек тратит жизнь на недовольство вместо того, чтобы ценить момент.
Теория №7. Номера самолетов предсказывают крах коллективного разума
Самую необычную теорию предложил зритель-знаток авиации. Он заметил странную деталь: регистрационные номера двух самолетов из сериала совпадают с номерами двух реальных самолетов, потерпевших крушение в январе 2001 года. Оба случая почти идентичны: ошибка пилота, плохая погода, крушение в десяти милях от пункта назначения. Учитывая, что Винс Гиллиган всегда продумывает все до мелочей, фанаты уверены: это намек на хрупкость и уязвимость коллективного разума.
Зрители уже знают, что сильные эмоции вызывают у «Других» сбои, а значит, даже одной ошибки может хватить, чтобы все рухнуло. Еще одна необычная деталь: база данных авиакатастроф, где нашли эту информацию, называется CAROL — как имя главной героини. А еще Кэрол летит рейсом авиакомпании Wayfarer — той самой, из-за которой случилась авиакатастрофа в сериале «Во все тяжкие».