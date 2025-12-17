Ричмонд
Сидни Суини раскритиковали из-за глубокого декольте на премьере фильма

Актриса посетила премьеру фильма «Горничная», в котором исполнила главную роль
Сидни Суини и Аманда Сайфред
Сидни Суини и Аманда Сайфред

Американскую актрису Сидни Суини обругали в сети из-за откровенного образа на публике. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

28-летняя знаменитость посетила в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Горничная», в котором исполнила главную роль. Она выбрала для выхода в свет белое приталенное макси-платье с полупрозрачным подолом, украшенным перьями, и глубоким декольте, которое обнажало часть груди.

Читатели издания раскритиковали внешний вид звезды в комментариях.

«Выглядит нелепо и вульгарно», «У ее груди больше индивидуальности, чем у нее самой!», «Она просто пара грудей. Ужасная актриса и даже не такая уж и красивая», «У нее кроме груди больше ничего особенного нет», «Платье призвано отвлечь внимание от ее плохой актерской игры?», «Печально, когда единственное твое достоинство — это грудь», — отметили юзеры.

Ранее в декабре Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи в рамках интервью для журнала Vanity Fair.