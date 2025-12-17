Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в латексном платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в красном латексном платье с открытыми руками. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж. В кадре также была вытянута мужская рука, а ее обладателя скрыли за кадром.
«Похудела», «Рука Шаламе?», «Шикарная», — написали пользователи соцсетей.
Несколько недель назад издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера рассказало, что актер Тимоти Шаламе якобы бросил Кайли Дженнер. По словам инсайдера, "такое случалось и раньше, но она уговаривала его снова быть с ней.
«Она без ума от него, так что это вполне может случиться снова», — сказал собеседник таблоида.
Ранее Кайли Дженнер снялась в облегающем платье с разрезами.