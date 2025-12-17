Звезда «Постучись в мою дверь» ответила на слухи о новом романе

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, ответила на слухи о новом романе. Об этом сообщает Albawaba.
Знаменитость засняли с продюсером Онуром Гювенатамом в Лондоне.
«Пока не о чем говорить, если наступит момент, дай Бог, поговорим», — заявила звезда.
В августе появились новости о расставании Ханде Эрчел и Хакана Сабанджи. Актриса долгое время не публиковала кадры в соцсетях.
Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов находятся под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе звезды с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.
