Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Постучись в мою дверь» ответила на слухи о новом романе

Актрису Ханде Эрчел засняли с продюсером Гювенатамом в Лондоне
Ханде Эрчел презентовала фильм «Два мира, одно желание» в Москве, фото: пресс-служба
Ханде Эрчел презентовала фильм «Два мира, одно желание» в Москве, фото: пресс-служба

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, ответила на слухи о новом романе. Об этом сообщает Albawaba.

Знаменитость засняли с продюсером Онуром Гювенатамом в Лондоне.

«Пока не о чем говорить, если наступит момент, дай Бог, поговорим», — заявила звезда.

В августе появились новости о расставании Ханде Эрчел и Хакана Сабанджи. Актриса долгое время не публиковала кадры в соцсетях.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов находятся под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе звезды с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Ранее Ханде Эрчел рассказала о чудесах в своей жизни.