Сыну режиссера Роба Райнера предъявят обвинение в убийстве родителей

Нику Райнеру может грозить смертная казнь
Ник Райнер
Ник РайнерИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Сыну американского режиссера и актера Роба Райнера Нику предъявят обвинение в предумышленном убийстве. Об этом сообщил на пресс-конференции окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хокман.

«Наш аппарат предъявит обвинения Нику Райнеру. Он обвиняется в убийстве своих родителей, — сказал он. — Речь идет о двух пунктах обвинения в совершении убийства первой степени».

Хокман уточнил, что обвинения будут выдвинуты 16 декабря, после чего подсудимого доставят в суд.

В случае признания виновным Нику Райнеру может грозить «пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения или смертная казнь», добавил прокурор. Он отметил, что сторона обвинения еще не решила, будет ли добиваться для сына режиссера смертной казни.

Роб Райнер и Мишель Райнер
Роб Райнер и Мишель РайнерИсточник: Legion-Media.ru

Ранее журнал People со ссылкой на источники сообщил, что Роб Райнер и его жена были убиты собственным сыном Ником в своем доме в Лос-Анджелесе. Журнал отмечает, что в 2016 году сын режиссера признался в употреблении наркотиков с подросткового возраста.

Райнер снял порядка трех десятков картин, в том числе «Когда Гарри встретил Салли» (When Harry Met Sally, 1989), «Несколько хороших парней» (A Few Good Men, 1992), «Американский президент» (The American President, 1995), «Пока не сыграл в ящик» (Bucket List, 2007), а также сыграл второстепенную роль в фильме «Волк с Уолл-Стрит» (The Wolf of Wall Street, 2013).