ТНТ сделает новогоднее переосмысление «Мастера и Маргариты»: «Масло на асфальте»

Как отметила Канделаки, картина станет новогодним переосмыслением произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В постере, предоставленном директором ТНТ, есть намек, что фильм может получить название «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте». В нем герои известного романа предстанут в сеттинге лихих 90-х.