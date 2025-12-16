Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

ТНТ сделает новогоднее переосмысление «Мастера и Маргариты»: «Масло на асфальте»

Директор ТНТ Канделаки: следующий новогодний фильм снимут по «Мастеру и Маргарите»

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки рассказала в Telegram-канале, что телеканал уже готовит следующий новогодний фильм.

Мастер и Маргарита. Масло на асфальте
Мастер и Маргарита. Масло на асфальте

Как отметила Канделаки, картина станет новогодним переосмыслением произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В постере, предоставленном директором ТНТ, есть намек, что фильм может получить название «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте». В нем герои известного романа предстанут в сеттинге лихих 90-х.

ТНТ планирует сделать в ленте отсылки на такие проекты, как «Бумер», «Брат», «Бригада», «Жмурки», «Слово пацана».

«Мы поймаем волну хайпа и ностальгии по этому времени. Все культурные коды и отсылки: черные иномарки и кожаные куртки, бандиты и новые русские; Маргарита летит на метле под “Черный бумер”», — поделилась Канделаки.

Как отметила гендиректор ТНТ, комик Тимур Батрутдинов, рэпер Джиган, блогер Давид Манукян (Дава), певец Филипп Киркоров, юмористка Марина Кравец и телеведущая Ляйсан Утяшева выразили желание принять участие в будущем проекте.