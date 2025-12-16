Ричмонд
Умер восьмикратный лауреат «Дневной Эмми» актер Энтони Гири

Американский актер кино и телевидения, обладатель восьми премий «Дневная Эмми» Энтони Гири скончался на 79-м году жизни. Наибольшую известность ему принесла роль Люка Спенсера в знаменитом сериале «Главный госпиталь». Об этом сообщает издания Deadline.

Артист скончался 14 декабря в Нидерландах после операции, проведенной три дня назад.

Энтони Гири родился 29 мая 1947 года в Коулвилле, штат Юта. Его первая актерская работа была театре, где он сыграл в постановке «Тема — розы», ещё будучи студентом колледжа.

В 1960-х годах он переехал в Лос-Анджелес, где начал получать роли в эпизодах сериалов «Барнаби Джонс», «Семья Партридж», «Комната 222» и «Команда модов». Также он появился в сериале CBS «Молодые и дерзкие» в 1976 году.