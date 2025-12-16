Барак и Мишель Обама планировали прийти в гости к Робу Райнеру в день его убийства

Бывшая первая леди США Мишель Обама раскрыла, что она и ее муж Барак Обама должны были навестить кинорежиссера Роба Райнера в ночь его убийства. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу Jimmy Kimmel Live.
«Мы должны были увидеться с ними в ту ночь — в последнюю ночь», — сказала она.
Она также ответила на резкие высказывания действующего президента США Дональда Трампа, назвавшего Райнера «невменяемым и сумасшедшим». Мишель подчеркнула, что ее семья много лет дружила с Райнером и его супругой Мишель.
По ее словам, режиссер являлся видным спонсором Демократической партии и активно поддерживал либеральные инициативы.
Напомним, супруги Райнеры были найдены зарезанными в своем доме в Лос-Анджелесе. По подозрению в их убийстве арестован 32-летний сын режиссера Ник Райнер, страдающий наркозависимостью.
Накануне стало известно, что режиссер и его сын вступили в «очень громкую ссору» на рождественской вечеринке, организованной Конаном О Брайеном. После драки семья покинула мероприятие.