В Google Earth нашли большой спойлер к сериалу «Одна из многих»

На снимках августа 2023 года виден начальный этап строительства тупика, где живет одна из главных героинь, Кэрол. Всего год спустя, в августе 2024 года, на тех же координатах отчетливо видны завершенные декорации домов, а также детали, напрямую связанные с кульминационной сценой эпизода, включая крупную надпись на асфальте. Эта надпись становится понятной только после просмотра серии.