В Google Earth нашли большой спойлер к сериалу «Одна из многих»

9to5Mac: пользователи Reddit нашли в Google Earth спойлер к «Одной из многих»
Кадр из сериала «Из многих» (1 сезон)
Кадр из сериала «Из многих» (1 сезон)

Энтузиасты с форума Reddit обнаружили в сервисе Google Earth детали, раскрывающие ключевой сюжетный поворот сериала «Одна из многих» (Pluribus). Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Используя инструмент «исторические снимки», фанаты отследили строительство декораций для шоу в районе Volcano Cliffs под Альбукерке. Так они нашли кадры, на которых запечатлены элементы, которые появятся только в седьмой серии первого сезона.

На снимках августа 2023 года виден начальный этап строительства тупика, где живет одна из главных героинь, Кэрол. Всего год спустя, в августе 2024 года, на тех же координатах отчетливо видны завершенные декорации домов, а также детали, напрямую связанные с кульминационной сценой эпизода, включая крупную надпись на асфальте. Эта надпись становится понятной только после просмотра серии.

Для сериала, где общение с зараженными людьми происходит через жесты, обращенные к небу, ирония заключается в том, что спойлер был раскрыт с помощью спутниковых снимков. Пользователи также заметили на фотографиях объект, напоминающий запутавшийся в уличном фонаре дрон доставки, что соответствует вселенной шоу.

Модераторы Reddit предупредили сообщество о потенциальных спойлерах, рекомендуя избегать изучения координат до просмотра седьмого эпизода.