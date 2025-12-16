Ричмонд
Александр Збруев не выйдет на сцену «Ленкома» в ближайшие дни

Артист не примет участие в премьерных показах спектакля «Репетиция оркестра» в «Ленкоме»
Александр Збруев
Александр ЗбруевИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист РСФСР Александр Збруев не примет участие в премьерных показах спектакля Владимира Панкова «Репетиция оркестра» в «Ленкоме» 13 и 14 декабря. Об этом «Известиям» накануне сообщила заведующая литературной частью театра Алла Шуленина.

«Ближайшие три дня Александр Збруев точно не выйдет на сцену, но он планирует и хочет участвовать в спектакле в последующие показы. Предугадать, когда именно это произойдет, к сожалению, не в наших силах, все будет зависеть от его самочувствия и занятости», — отметила она.

В начале октября 2025 года стало известно о госпитализации артиста в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Тогда президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер сообщил ТАСС, что у Александра Збруева были жалобы по урологической части.

12 декабря в «Ленкоме» состоялся пресс-показ «Репетиции оркестра». На сцене народный артист не появился, но в программке заявлен. Збруев должен сыграть роль переписчика нот. Вместо него на сцену вышел народный артист России Александр Сирин. Помимо премьерных в декабре запланированы показы 27 и 28 декабря.

«Репетиция оркестра» — новая постановка художественного руководителя «Ленкома Марка Захарова» Владимира Панкова, вдохновленная фильмом Федерико Феллини и творчеством Марка Захарова. По замыслу режиссера, оркестр становится метафорой общества, где самовыражение человека невозможно без команды единомышленников. В спектакле задействовано 126 человек: вся труппа «Ленкома» и приглашенные музыканты.