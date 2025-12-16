Дженнифер Лопес опубликовала редкое фото с родными сестрами

Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях редкий семейный кадр с сестрами Лесли и Линдой. Снимок был сделан на праздновании 80-летия их матери Гуадалупе Родригес во время роскошной вечеринки, которую устроила артистка.
Сестры Лопес, в отличие от нее, непубличные личности — их крайне редко видят даже папарацци. Для семейного праздника все трое выбрали элегантные образы: Дженнифер — белое платье с открытыми плечами, а Лесли и Линда — стильные черные наряды. В течение вечера Лопес несколько раз меняла образы, а в какой-то момент даже исполнила песню для именинницы со сцены.
В подписи к публикации знаменитость трогательно поздравила мать с юбилеем, назвав ее «сердцем семьи» и своим главным примером силы и любви. Празднование прошло в любимом городе Гуадалупе — Лас-Вегасе, что, по словам артистки, сделало этот день особенно счастливым для всей семьи.
