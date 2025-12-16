Актер из «Не родись красивой» Семакин исключил продолжение сериала без Уваровой

Актер Артем Семакин, прославившийся благодаря роли Николая Зорькина в сериале «Не родись красивой», заявил «Газете.Ru», что в продолжении проекта нет смысла, если в нем не будет сниматься Нелли Уварова.
По признанию Семакина, тема возобновления сериала про Катю Пушкареву поднималась неоднократно. Однако актер считает, что это тот случай, когда продолжение не нужно.
«По поводу “Не родись красивой” было несколько заходов за все эти 10−15 лет, но все это не имеет смысла без Нелли Уваровой. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, это тот уникальный случай, когда сериал не надо продолжать. Почему-то у меня такое ощущение есть», — считает актер.
