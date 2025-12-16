Актер из «Не родись красивой» Семакин исключил продолжение сериала без Уваровой

«По поводу “Не родись красивой” было несколько заходов за все эти 10−15 лет, но все это не имеет смысла без Нелли Уваровой. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, это тот уникальный случай, когда сериал не надо продолжать. Почему-то у меня такое ощущение есть», — считает актер.