Сидни Суини в платье с декольте затмила Аманду Сайфрид на премьере фильма

Сидни Суини и Аманда Сайфрид посетили премьеру фильма «Горничная». Мероприятие прошло в Голливуде. Актрисы на презентации появились в эффектных нарядах.
28-летняя Суини пришла на премьеру в белоснежном длинном платье с глубоким декольте и пышной юбкой, подол которой был декорирован перьями. Актриса завила волосы и сделала яркий макияж с черными стрелками на глазах, красной помадой на губах и персиковыми румянами на скулах. Она завершила образ серьгами, кольцами и браслетом с камнями.
40-летняя Сайфрид надела красное блестящее платье длины миди с асимметричным подолом и драпировками, а также золотистые босоножки на шпильках с открытыми мысками. Актриса сделала укладку и нежный макияж. Свой образ она дополнила колье с драгоценными камнями.
Фильм «Горничная» — это экранизация одноименного романа-бестселлера Фриды Макфадден. В центре сюжета — девушка Милли, которая мечтает выбраться из нищеты и начать новую жизнь.
Она устраивается на работу служанкой в богатый дом Винчестеров. Но чем больше она узнает про своих нанимателей, Нину и Эндрю, тем отчетливее понимает, какие темные секреты хранят стены этого роскошного дома.
Ранее Сидни Суини ответила на слухи о пластике. Актриса опровергла слухи о пластических операциях и призналась, что боится уколов.