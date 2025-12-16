Сидни Суини в платье с декольте затмила Аманду Сайфрид на премьере фильма

28-летняя Суини пришла на премьеру в белоснежном длинном платье с глубоким декольте и пышной юбкой, подол которой был декорирован перьями. Актриса завила волосы и сделала яркий макияж с черными стрелками на глазах, красной помадой на губах и персиковыми румянами на скулах. Она завершила образ серьгами, кольцами и браслетом с камнями.