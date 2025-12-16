Иван Охлобыстин отреагировал на новость о том, что в марте 2026 года в силу вступит закон, согласно которому будут запрещены иностранные названия, а все вывески в России должны быть написаны русскими буквами.
59-летний актер признался, что не знал о такой инициативе. Он отметил, что не согласен с такими изменениями.
«Глуповато звучит, честно говоря. Некоторые будут очень смешно выглядеть, даже неприлично в плане транскрипции. У нас действительно перебор по этому (по количеству англоязычных названий), тоже нельзя в крайности. Нужно идти золотым путем, серединным, потому что в каждой культуре, в каждой части истории есть то, что можно применить у нас в идеальной картине. Если мы одним цветом все будем красить — это только вред нам. В итоге мы от этого откажемся», — цитирует актера Телеграм-канал «Звездач».
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части защиты русского языка от чрезмерного использования иностранных слов» был принят Госдумой 28 июня 2025 года в третьем чтении. Он вступает в силу 1 марта 2026 года.
Согласно закону, в официальной речи, делопроизводстве, государственных СМИ, образовании и рекламе запрещено использовать иностранные слова, если у них есть общеупотребимые русские аналоги. Любое публичное применение иностранных слов без дублирования на русском станет нарушением.