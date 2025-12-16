В московском центре «Октябрь» состоялась премьера киноверсии спектакля «Рождественская история» в рамках проекта «Театр в кино». Главную роль в постановке Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова сыграл Ефим Шифрин. Артист преобразился в мрачного скупца Скруджа.
В основе «Рождественской истории» — повесть-сказка Чарльза Диккенса, рассказывающая о скряге Эбенизере Скрудже, который не любил Рождество.
«Это моя первая работа в театре кукол, — поделился Ефим Шифрин. — Я пережил невероятный опыт. Есть надежда, что вам понравится эта постановка, потому что все, кто побывал в Театре Образцова за эти два года репертуарной жизни спектакля, были в восторге».
Режиссером постановки стал Алексей Франдетти, выбравший форму «фантастического мюзикла в куклах». Композитор Андрей Рубцов соединил кельтские мотивы с рождественскими гимнами и создал особую музыкальную атмосферу «диккенсовского» Рождества. Художник Виктор Плотников вдохнул в сценический Лондон рождественскую волшебную атмосферу и населил его кукольными персонажами.
Киноверсия спектакля снималась несколькими камерами, таким образом, зрителям оказались доступны крупные планы и детали, невидимые в театре. Режиссером выступил Евгений Кирпа.
Показы «Рождественской истории» пройдут в крупнейших кинотеатральных сетях («КАРО», «Формула Кино/Синема Парк», «Москино» и других) в более чем 100 городах России.
«Театр в кино» — проект телеканала «Россия-Культура», ведущих российских театров и дистрибуторской компании Кино. Арт. Про.
С расписанием показов «Театра в кино» можно ознакомиться здесь.