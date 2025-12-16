Семья Роба Райнера сделала заявление по поводу смерти режиссера и его жены

В воскресенье, 14 декабря, режиссер и его жена были найдены мертвыми в своем доме сотрудниками пожарной службы Лос-Анджелеса. Звезде «Волка с Уолл-стрит» было 78 лет, а его жене — 68. По данным полиции, оба скончались от ножевых ранений. После шокирующих новостей сразу несколько источников подтвердили, что супруги были убиты их собственным сыном Ником. Известно, что мужчина с подросткового возраста страдал от наркотической зависимости и неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах.