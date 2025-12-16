Ричмонд
Семья Роба Райнера сделала заявление по поводу смерти режиссера и его жены

Режиссер и его жена были найдены жестоко убитыми в своем доме
Роб Райнер и Мишель Райнер
Роб Райнер и Мишель РайнерИсточник: Legion-Media.ru

Близкие режиссера и актера Роба Райнера и его жены Мишель Сингер Райнер выступили с заявлением после их неожиданной и трагичной смерти.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической кончине Мишель и Роба Райнеров. Мы убиты горем из-за этой внезапной потери и просим о соблюдении конфиденциальности в это невероятно трудное время», — говорится в официальном обращении семьи.

В воскресенье, 14 декабря, режиссер и его жена были найдены мертвыми в своем доме сотрудниками пожарной службы Лос-Анджелеса. Звезде «Волка с Уолл-стрит» было 78 лет, а его жене — 68. По данным полиции, оба скончались от ножевых ранений. После шокирующих новостей сразу несколько источников подтвердили, что супруги были убиты их собственным сыном Ником. Известно, что мужчина с подросткового возраста страдал от наркотической зависимости и неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах.

Пара, которая познакомилась во время съемок фильма «Когда Гарри встретил Салли», поженилась в 1989 году и имела еще двоих детей: Роми и Джейка. У Роба также была дочь Трейси, которую он удочерил, когда был женат на Пенни Маршалл. Источники сообщили, что именно Роми обнаружила родителей мертвыми в их доме.

Ранее стало известно, что Роб Райнер и задержанный за его убийство сын подрались накануне расправы.