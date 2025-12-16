Трамп высказался о смерти голливудского режиссера Роба Райнера

Культовый режиссер Райнер и его жена скончались от ножевых ранений в собственном доме в Лос-Анджелесе, об этом сообщалось 15 декабря. Главным подозреваемым в нападении на пару стал их 32-летний сын Ник, мужчина был задержан. Известно, что на протяжении долгих лет Ник Райнер боролся с наркозависимостью.