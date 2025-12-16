Трамп высказался о смерти голливудского режиссера Роба Райнера

Президент США Дональд Трамп заявил, что культовый режиссер Роб Райнер и его супруга Мишель лишились жизни из-за ненависти, которую испытывали по отношению к нему. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
Американский лидер указал на «яростную одержимость» Райнера и подчеркнул, что кинематографист вызывал злость у окружающих неизлечимой формой «синдрома помешательства на Трампе». По мнению президента США, «паранойя» Райнера «сводила людей с ума».
«Его очевидная паранойя достигла новых высот по мере того, как наша администрация превосходила все цели и ожидания величия», — заявил Трамп.
Культовый режиссер Райнер и его жена скончались от ножевых ранений в собственном доме в Лос-Анджелесе, об этом сообщалось 15 декабря. Главным подозреваемым в нападении на пару стал их 32-летний сын Ник, мужчина был задержан. Известно, что на протяжении долгих лет Ник Райнер боролся с наркозависимостью.