Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп высказался о смерти голливудского режиссера Роба Райнера

Дональд Трамп заявил, что режиссера Роба Райнера убила ненависть к нему
Дональд Трамп
Дональд ТрампИсточник: Rex / Fotodom.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что культовый режиссер Роб Райнер и его супруга Мишель лишились жизни из-за ненависти, которую испытывали по отношению к нему. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер указал на «яростную одержимость» Райнера и подчеркнул, что кинематографист вызывал злость у окружающих неизлечимой формой «синдрома помешательства на Трампе». По мнению президента США, «паранойя» Райнера «сводила людей с ума».

«Его очевидная паранойя достигла новых высот по мере того, как наша администрация превосходила все цели и ожидания величия», — заявил Трамп.

Культовый режиссер Райнер и его жена скончались от ножевых ранений в собственном доме в Лос-Анджелесе, об этом сообщалось 15 декабря. Главным подозреваемым в нападении на пару стал их 32-летний сын Ник, мужчина был задержан. Известно, что на протяжении долгих лет Ник Райнер боролся с наркозависимостью.