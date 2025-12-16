Ричмонд
Возлюбленная Джейсона Стэйтема вышла в свет в платье с декольте

Возлюбленная Стэйтема в прозрачном топе вышла на публику с актером

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли вышла на публику в платье с декольте с возлюбленным, актером Джейсоном Стэйтемом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Знаменитости стали гостями презентации художественной выставки сына певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи Рокко. Модель выбрала для закрытого мероприятия молочное макси-платье с глубоким декольте и зеленые остроносые туфли на каблуках. Образ манекенщицы дополнила сумка в тон к обуви. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и темно-розовой помадой.

Джейсон Стэйтем предпочел черную рубашку, темно-коричневый костюм и туфли.

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли в мини-платье с глубоким декольте снялась у камина.