Ирина Горбачева показала свою 94-летнюю бабушку, с которой живет в одной квартире

«Женщины! 12 ночи, 94 года, радикальная стрижка! Моя бабуля… Горбачева Ольга Прокофьевна, родом из-под Смоленска. Женщина почти святая. Всю жизнь служившая всем! Детям, внукам, правнукам. 30 лет прожила в Мариуполе, а потом в Москве. Всегда читает. Одиночества не существует. “Ира, какое одиночество? Откуда? У меня книги, газеты, телевизор, телефон”…Я живу сейчас с ней уже 5 месяцев, и это счастье. Всегда провожает. Всегда с молитвой и заботой. Вечером печеные яблоки на сковородке. Постирала одежду… и тут забота и служение, которое не служение, а просто ее жизнь. Радуется каждому моему букету! Новый год будем опять вместе», — написала знаменитость.