Вселенная Джоан Роулинг славится своей детальной проработкой: у каждого, даже самого эпизодического волшебника, обычно есть имя, биография и строчка в фанатской энциклопедии. Мы знаем историю продавца волшебных палочек и родословную Почти Безголового Ника. Но есть во франшизе один персонаж, который сломал эту систему.
Он появился в третьем фильме, произнес несколько пророческих фраз, напугал зрителей больше, чем дементоры, и... Просто исчез. Его не было в книгах, его имя не звучало в диалогах. Тем не менее споры о том, кто это был, не утихают на форумах уже два десятилетия.
Кто этот таинственный прорицатель
Речь идет о «мальчике из Гриффиндора», который в титрах «Гарри Поттера и узника Азкабана» обозначен просто как Бем. Вы наверняка помните этого темнокожего паренька с невероятно серьезным взглядом. Именно он на уроке прорицаний загробным голосом объясняет Гарри: «Грим — это самый темный знак, предвещающий смерть». А позже, когда все обсуждают Сириуса Блэка, он выдает философскую фразу: «Все верно, Блэк неуловим. Это все равно что пытаться поймать дым… Голыми руками».
Парадокс в том, что режиссер Альфонсо Куарон, известный своей любовью к мрачной эстетике, наделил безымянного героя «суперсилой»: Бем знает и понимает больше, чем главные герои. Он выглядит как мудрец в теле подростка, который пришел предупредить Поттера об опасности. В оригинальных книгах эти реплики принадлежали разным ученикам (частично Рону, частично — Дину Томасу), но в фильме их отдали новому лицу.
Самая популярная теория гласит, что Бем — это своеобразная «заплатка» сценаристов. Куарону нужен был персонаж-нагнетатель, который создаст атмосферу саспенса одной лишь интонацией. Другая версия, более безумная, утверждает, что Бем — это путешественник во времени или даже человеческое воплощение магии Хогвартса, которое появляется тогда, когда сгущаются тучи.
Двадцать лет фанатских теорий
За два десятилетия вокруг Бема возникло несколько устойчивых фанатских версий. Часть зрителей убеждена, что он изначально задумывался как вариация уже существующих героев — например, Дина Томаса или Ли Джордана, которых в фильмах «съели» сокращения и переработка сценария. В этой логике Бем — след от ранних черновиков сценария, когда создатели пробовали перераспределить реплики между второстепенными учениками.
Другая популярная версия звучит проще: Куарон заметил харизму актера в массовке и отдал ему несколько ключевых фраз, чтобы сделать сцены живее и понятнее зрителю. Для части фандома Бем в итоге превратился в символ именно этой «узниковской» мрачности: герой, который предупреждает о смерти, а потом исчезает, оставляя после себя только вопросы.
Для исполнителя роли Бема, актера Экоу Куарти, появление в «Узнике Азкабана» стало стартом карьеры: затем он работал в британском театре и снимался в сериалах, но для фанатов так и остался «тем самым парнем, который объяснил, что такое Грим». При этом студия и создатели саги так и не дали персонажу продолжения — Бем ни разу не упоминается в последующих фильмах, книгах или канонических приложениях к вселенной.
Новая жизнь «Гарри Поттера»
Пока фанаты разбирают старые фильмы на кадры, Warner Bros. и HBO готовят самый масштабный перезапуск франшизы. Сериал обещает быть максимально близким к книжному тексту — каждый сезон будет посвящен одной книге, а сам проект растянется на 10 лет.
Главные роли исполнят юные дебютанты. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, для которого это станет первым большим проектом. Роль Гермионы Грейнджер досталась Арабелле Стэнтон, а Рона Уизли воплотит Аластер Стаут.
Если дети-актеры пока неизвестны широкой публике, то взрослый каст выглядит внушительно. Джон Литгоу — звезда сериала «Корона» — примерит бороду Альбуса Дамблдора. Ник Фрост, известный по комедии «Типа крутые легавые», станет новым Хагридом. Роль Северуса Снейпа досталась Паапе Эссьеду, звезде сериала «Проект “Лазарь”». В образе Люциуса Малфоя появится харизматичный Джонни Флинн, а его сына Драко сыграет Локс Пратт.
К роли профессора Филиуса Флитвика вернется британский актер Уорвик Дэвис, сыгравший эту роль в оригинальной франшизе. А вот имя исполнителя роли Темного Лорда пока держится в строжайшем секрете, но инсайдеры уже подбрасывают неожиданные версии. Одна из них — возможная смена пола антагониста. По мнению журналистов, появление «леди Волан-де-Морт» стало бы радикальным ходом, позволяющим новому проекту HBO отойти от каноничного образа Рэйфа Файнса и избежать прямых сравнений.
Ранее фанаты прочили эту роль звезде «Оппенгеймера» Киллиану Мерфи, но актер лично развеял эти надежды. Он признался, что ничего не слышал о предложении, и отдал дань уважения предшественнику: «Будет реально сложно воплотить этот образ после Рэйфа Файнса. Он же абсолютная легенда. Так что удачи тому, кто попытается сыграть эту роль».
Съемки масштабного проекта начались летом 2025 года на той же студии Leavesden, где снимались оригинальные фильмы. Премьера первого сезона запланирована на 2026 год.
Джоан Роулинг выступает исполнительным продюсером сериала. Она поддержала выбор телекомпании HBO актеров на роли Гарри, Гермионы и Рона в сериале по «Гарри Поттеру»: «Все трое великолепны, не могу быть еще счастливее», — заявила она.
Возможно, в этой новом сериале наконец-то не останется белых пятен, и каждому герою — даже такому загадочному, как Бем, — найдется официальное объяснение.