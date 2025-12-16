Юлия Пересильд представила на фестивале поп-культуры Comic Con Игромир грядущий фильм «Красавица», в котором играет смотрительницу ленинградского зоосада Евдокию Дашину, спасающую большую бегемотиху.
Во время мероприятия актриса пообещала, что лента тронет сердца зрителей и рассказала, как сама помогает животным.
«Я часто подбираю котов или кошечек на улице», — поделилась актриса. Также Пересильд рассказала, что помогает нескольким приютам.
Рассказывая про фильм, режиссером которого выступил Антон Богданов, Юлия Пересильд добавила, что даже сценарий не смогла прочитать без слез.
«Один из самых трогательных моментов был в том, что во время бомбежек смотрительница ложилась на бегемотиху всем телом и пела ей колыбельные. Таким образом, Красавица меньше волновалась», — поделилась исполнительница.
Ранее Юлия Пересильд рассказала о своем сходстве с героиней сериала «Фурия».