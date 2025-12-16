Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Пересильд призналась, что подбирает котов с улицы

Актриса рассказала о том, как помогает животным
Юлия Пересильд на Comic Con Игромир, фото: пресс-служба
Юлия Пересильд на Comic Con Игромир, фото: пресс-служба

Юлия Пересильд представила на фестивале поп-культуры Comic Con Игромир грядущий фильм «Красавица», в котором играет смотрительницу ленинградского зоосада Евдокию Дашину, спасающую большую бегемотиху.

Во время мероприятия актриса пообещала, что лента тронет сердца зрителей и рассказала, как сама помогает животным.

«Я часто подбираю котов или кошечек на улице», — поделилась актриса. Также Пересильд рассказала, что помогает нескольким приютам.

Антон Богданов и Юлия Пересильд на Comic Con Игромир, фото: пресс-служба
Антон Богданов и Юлия Пересильд на Comic Con Игромир, фото: пресс-служба

Рассказывая про фильм, режиссером которого выступил Антон Богданов, Юлия Пересильд добавила, что даже сценарий не смогла прочитать без слез.

«Один из самых трогательных моментов был в том, что во время бомбежек смотрительница ложилась на бегемотиху всем телом и пела ей колыбельные. Таким образом, Красавица меньше волновалась», — поделилась исполнительница.

Ранее Юлия Пересильд рассказала о своем сходстве с героиней сериала «Фурия».