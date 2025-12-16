Дочь Маргариты Тереховой вспомнила, как попала в фильм Светланы Дружининой

«Светлана Сергеевна пригласила меня сниматься в ее фильм, когда увидела меня по телевизору. Мы вместе с мамой давали интервью. Фильм назывался “Тайны дворцовых переворотов”. Я приехала к ней, мы пообщались. Мне запомнилось, что Светлана Сергеевна была очень дружелюбна, сразу наговорила кучу комплиментов и маме, и мне. Там же на “Мосфильме” меня сразу же стали фотографировать, мы примеряли красивые костюмы, грим — в общем, как обычно у Светланы Сергеевны», — рассказала Анна Терехова.