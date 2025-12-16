Актрису Наталью Бочкареву оштрафовали за хулиганство из-за конфликта с соседкой

В последние годы актриса практически не снимается в крупных телепроектах. Она сосредоточилась на театральной деятельности, участвует в антрепризных спектаклях, занимается собственными творческими проектами и ведет социальные сети. Также Бочкарева периодически появляется в медийном пространстве как гость ток-шоу и светских мероприятий, а основное внимание уделяет семье и частной жизни.