Актрису Наталью Бочкареву оштрафовали за хулиганство из-за конфликта с соседкой

Актрису Наталью Бочкареву оштрафовали на 1 тысячу рублей из-за конфликта с соседкой по коттеджному поселку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Московский городской суд 15 декабря оставил в силе решение Останкинского районного суда, вынесенное еще в августе. Тогда Бочкареву признали виновной по статье «Мелкое хулиганство» и назначили административный штраф. Основанием для разбирательства стал бытовой конфликт между актрисой и ее соседкой.
Апелляционные жалобы Бочкаревой и ее адвоката суд отклонил, решение вступило в законную силу.
Наталья Бочкарева получила широкую известность благодаря роли Даши Букиной в популярном ситкоме «Счастливы вместе», который выходил на российском телевидении с 2006 по 2013 год и стал одним из самых рейтинговых проектов своего времени.
В последние годы актриса практически не снимается в крупных телепроектах. Она сосредоточилась на театральной деятельности, участвует в антрепризных спектаклях, занимается собственными творческими проектами и ведет социальные сети. Также Бочкарева периодически появляется в медийном пространстве как гость ток-шоу и светских мероприятий, а основное внимание уделяет семье и частной жизни.