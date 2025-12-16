Анджелина Джоли рассказала, почему решила показать шрамы после мастэктомии

Анджелина Джоли впервые открыто продемонстрировала шрамы, оставшиеся после профилактической операции по удалению молочных желез, сообщает Life.ru. Голливудская актриса в интервью для первого номера журнала TIME France объяснила, почему решилась на этот шаг спустя более десяти лет после процедуры.
Джоли заявила, что хочет поддержать других женщин и привлечь внимание к вопросам здоровья груди. Она позировала для обложки издания в черном свитере с глубоким вырезом, на котором заметны следы от операции.
«Я делюсь этими шрамами с многими женщинами, которых люблю. И меня всегда трогает, когда вижу, что другие женщины делятся своими», — сказала Джоли.
Актриса напомнила, что решилась на превентивную двустороннюю мастэктомию в 2013 году после того, как генетический тест выявил у нее мутацию гена BRCA, значительно повышающую риск развития рака молочной железы и яичников. На ее решение повлияла семейная история: мать Джоли, Маршелин Бертран, скончалась от онкологического заболевания в 2007 году, от рака также умерли ее бабушка и тетя. Звезда вспомнила, как болезнь поглотила личность ее матери, которая в последние годы хотела говорить о чем угодно, только не о лечении.
Джоли также анонсировала свою новую работу в фильме «Кутюр» от режиссера Элис Винокур, премьера которого запланирована на февраль 2026 года во Франции. Этот проект повествует о Максин Уокер, американском кинорежиссере, у которой диагностирован рак груди. Звезда выразила свое восхищение Винокур, назвав ее гениальным режиссером с особым видением темы болезни. По ее словам, в отличие от многих других картин, где истории женщин, борющихся с раком, часто сводятся к печальным финалам, «Кутюр» стремится показать именно жизнь.
