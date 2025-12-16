Анджелина Джоли рассказала, почему решила показать шрамы после мастэктомии

Актриса напомнила, что решилась на превентивную двустороннюю мастэктомию в 2013 году после того, как генетический тест выявил у нее мутацию гена BRCA, значительно повышающую риск развития рака молочной железы и яичников. На ее решение повлияла семейная история: мать Джоли, Маршелин Бертран, скончалась от онкологического заболевания в 2007 году, от рака также умерли ее бабушка и тетя. Звезда вспомнила, как болезнь поглотила личность ее матери, которая в последние годы хотела говорить о чем угодно, только не о лечении.