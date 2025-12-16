Умер актер Мартин Грелис

СИДНЕЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Актер Мартин Грелис, известный благодаря участию в кинокартине «Матрица», умер на 58-м году жизни. Об этом сообщило агентство Грелиса Sophie Jermyn Management в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Мартин был яркой личностью, которая озаряла собой любое помещение, в котором находилась, — талантливый актер, добрый человек и замечательная душа. Наши соболезнования и мысли с его семьей и близкими в это трудное время» -, говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Мартин Грелис начал свою актерскую карьеру в 1999 году, сыграв в фанатском проекте по «Звездным войнам» под названием «Темное искупление» (Star Wars: The Dark Redemption, 1999). Актер также снимался в фильмах «Матрица» (The Matrix, 1999), «Железное небо» (Iron Sky, 2012) и сериалах «Рейк» (Rake, 2010−2018) и «Затерянный мир» (The Lost World, 1999−2002).