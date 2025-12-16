Гвинет Пэлтроу показала фигуру в жакете без бюстгальтера

Папарацци подловили 53-летнюю знаменитость, когда она направлялась на пресс-конференцию фильма «Марти Великолепный» 15 декабря в Нью-Йорке. Актриса появилась на мероприятии в сером костюме, который состоял из двубортного пиджака и широких брюк. При этом артистка не стала надевать топ или бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ черными ботильонами на каблуках. Гвинет Пэлтроу уложили распущенные волосы и сделали макияж.