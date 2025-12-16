Ричмонд
Гвинет Пэлтроу показала фигуру в жакете без бюстгальтера

Актриса Гвинет Пэлтроу снялась в жакете без бюстгальтера

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу вышла на публику в жакете без бюстгальтера. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци подловили 53-летнюю знаменитость, когда она направлялась на пресс-конференцию фильма «Марти Великолепный» 15 декабря в Нью-Йорке. Актриса появилась на мероприятии в сером костюме, который состоял из двубортного пиджака и широких брюк. При этом артистка не стала надевать топ или бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ черными ботильонами на каблуках. Гвинет Пэлтроу уложили распущенные волосы и сделали макияж.

На прошлой неделе звезду раскритиковали из-за «нереалистичного лица» на обложке журнала Variety. Она позировала в обнимку со своим коллегой Джейкобом Элорди. Актриса была запечатлена в черном атласном платье. Артистке сделали макияж и уложили волосы. Элорди предстал перед камерой в кожаной куртке, футболке и брюках.

Интернет-пользователи обратили внимание, что на лице Гвинет Пэлтроу нет морщин и обвинили ее в использовании фотошопа.

«Это же не Гвинет, правда? Похоже на нее, но…», «Фотошоп творит чудеса», «Гвинет выглядит как рисунок с детского конкурса рисунков — нереалистично...» — обсуждали обложку фанаты.