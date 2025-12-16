Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мила Кунис снялась в корсетном платье и кожаных перчатках

Актриса Мила Кунис показала фигуру в корсетном платье

Голливудская актриса Мила Кунис снялась в корсетном платье. Фото были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Мила Кунис / фото: соцсети
Мила Кунис / фото: соцсети

42-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска журнала Flaunt. На обложке актриса предстала в корсетном платье, которое дополнили шляпа, кожаные длинные перчатки, кафф, колье, кольцо и часы. Артистка позировала с убранными в головной убор волосами и макияжем со стрелками. Знаменитость также снялась в платьях с глубоким декольте и разрезом.

На прошлой неделе звезда рассказала, что возглавила Ассоциацию домовладельцев. Актриса призналась, что регулярно выслушивает жалобы от соседей. Знаменитость намекнула, что расстраивается из-за того, что не слышит благодарности от людей.

«Все только и делают, что жалуются. Я постоянно получаю одни только жалобы. Никто никогда не говорит: “Знаете что? Большое вам спасибо”. Ни за что!» — поделилась артистка.

По словам знаменитости, ей пришлось написать сообщение подруге из соседнего дома, попросив ее ответить на электронное письмо словом «спасибо».

Ранее Мила Кунис объяснила, почему так редко снимается в кино.