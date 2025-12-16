Ричмонд
Анджелина Джоли снялась топлес для обложки журнала

Актриса появилась на обложке глянца в откровенном виде

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые показала шрамы после мастэктомии. Фотографии были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Соцсети

50-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска французского журнала TIME. На обложке актриса позировала в черном кардигане без бюстгальтера, прикрывая грудь. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Съемка была приурочена к выходу фильма «Кутюр», где Джоли сыграла роль американского режиссера, у которой диагностировали рак груди.

В 2013 году актриса удалила молочные железы. Генетический скрининг показал, что Анджелина Джоли является носительницей мутировавшего гена BRCA1, повышающего риск развития рака груди на 87%, а рака яичников — на 50%. В конце апреля актрисе сделали двустороннюю мастэктомию с последующей реконструкцией груди с помощью имплантатов, а в середине мая того же года она рассказала о произошедшем широкой общественности на страницах газеты The New York Times. Также в 2015 году Джоли удалила и яичники.

Ранее Анджелина Джоли не смогла сдержать слез из-за воспоминаний о матери.