Анджелина Джоли снялась топлес для обложки журнала

В 2013 году актриса удалила молочные железы. Генетический скрининг показал, что Анджелина Джоли является носительницей мутировавшего гена BRCA1, повышающего риск развития рака груди на 87%, а рака яичников — на 50%. В конце апреля актрисе сделали двустороннюю мастэктомию с последующей реконструкцией груди с помощью имплантатов, а в середине мая того же года она рассказала о произошедшем широкой общественности на страницах газеты The New York Times. Также в 2015 году Джоли удалила и яичники.