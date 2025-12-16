Анастасия Макеева рассказала, как Дружинина довела ее до слез на съемках

«Это были невыносимо длинные и тяжелые 42 дубля на адском солнце, из-за которого из глаз текли слезы, но при этом был дикий холод. Каждый дубль мы пили воду и нельзя было отлучиться никуда. В какой-то момент я поняла, что мои силы на исходе, но мне сказали: “Нет, мы тебя не отпускаем. Ты остаешься в кадре и работаешь”. Тогда я от бессилия села на землю и разревелась. После этого Светлана Сергеевна позвала меня к себе в режиссерскую палатку и сказала: “Все, что ты чувствуешь во время преодоления своих невыносимых бытовых вопросов, желаний, нужно накапливать и сублимировать в кадр”», — поделилась актриса.