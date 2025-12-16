Ричмонд
Режиссер Роб Райнер и задержанный за его убийство сын подрались накануне расправы

Вскрылись новые подробности смерти легендарного режиссера из Голливуда Роба Райнера
Роб Рейнер с сыном Ником
Роб Рейнер с сыном НикомИсточник: Legion-Media.ru

Появились новые подробности о расправе над легендарным режиссером Голливуда Робом Райнером и его супругой Мишель. Мужчина подрался перед смертью с сыном, который сейчас подозревается в его убийстве. Материал из People перевел aif.ru.

По словам двух источников издания, 78-летний Роб и его 32-летний сын, Ник, вступили в «очень громкую ссору» на рождественской вечеринке, организованной Конаном О'Брайеном.

«Ник пугал всех, вел себя странно, все время спрашивал, знамениты ли они», — рассказал инсайдер.

После драки семья покинула вечеринку.

Напомним, экстренные службы обнаружили в доме района Брентвуд в Лос-Анджелесе тела 78-летнего американского режиссера Роба Райнера и его 68-летней супруги, Мишель, 14 декабря (15 декабря по мск). Пару зарезали. Позже по подозрению в убийстве задержали их сына — Ника.