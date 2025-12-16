Режиссер Роб Райнер и задержанный за его убийство сын подрались накануне расправы

Появились новые подробности о расправе над легендарным режиссером Голливуда Робом Райнером и его супругой Мишель. Мужчина подрался перед смертью с сыном, который сейчас подозревается в его убийстве. Материал из People перевел aif.ru.
По словам двух источников издания, 78-летний Роб и его 32-летний сын, Ник, вступили в «очень громкую ссору» на рождественской вечеринке, организованной Конаном О'Брайеном.
«Ник пугал всех, вел себя странно, все время спрашивал, знамениты ли они», — рассказал инсайдер.
После драки семья покинула вечеринку.
Напомним, экстренные службы обнаружили в доме района Брентвуд в Лос-Анджелесе тела 78-летнего американского режиссера Роба Райнера и его 68-летней супруги, Мишель, 14 декабря (15 декабря по мск). Пару зарезали. Позже по подозрению в убийстве задержали их сына — Ника.